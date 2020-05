26 Personen aktuell mit Corona infiziert – bisher kein positiver Befund bei Kontrolle im Schlachtbetrieb

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 14. Mai, 0 Uhr, 608 (13. Mai: 601) laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 563 (13. Mai: 562) Personen als genesen und 26 (13. Mai: 20) als noch infiziert. Von diesen 26 Personen befinden sich 25 (13. Mai: 19) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 1 Person (13. Mai: 1) in stationärer Behandlung. Diese Person wird intensivpflegerisch versorgt (13. Mai: 1), muss aber nicht beatmet werden (13. Mai: 0). Im Kreis Gütersloh sind 19 Personen (13. Mai: 19) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Entsprechend der Landesvorgabe testet der Kreis Gütersloh seit Montag, 11. Mai, Mitarbeitende von Schlachtbetrieben – angefangen bei der Firma Tönnies. Seit dem Beginn der Reihentestungen bis zum heutigen Stand, 14. Mai, 0 Uhr, sind auf dem Betriebsgelände der Firma Tönnies mehr als 3.000 Tests vorgenommen worden. Von diesen Tests liegen bereits 1.300 negative Befunde vor. Bisher gibt es keinen positiv bestätigten Test.

7.694 Mitarbeiter sowie rund 130 Beschäftigte des Kreises Gütersloh, die dort in der Fleischkontrolle, der Exportkontrolle und weiteren Bereichen tätig sind, werden getestet.