2. Martinsmarkt im Toten Viertel in Avenwedde

Avenwedde. Am Martinswochenende findet im gemütlichen Ambiente auf dem Hof Wulle am Dürerweg der 2. Martinsmarkt statt. Am Samstag 10.11.18 ab 14.00 Uhr und am Sonntag 11.11.18 ab 10.00 Uhr bieten kreative Künstler und Handwerker ihre Sachen zum Verkauf an.

Im rustikalen Ambiente und mit vorweihnachtlichem Charme kann ausgiebig gebummelt werden und Handarbeiten, weihnachtliche Dekoration, Schmuck, Porzelankunst, Futterhäuser, Gaumenfreuden und Vieles mehr bestaunt und erworben werden. Bestimmt ist für Jedermann etwas dabei.

Wenn man durchgefroren ist, kann man sich bei einem Kaffee oder Glühwein aufwärmen und den Hunger mit einer Waffel oder Wurst stillen. Für die kleinen Gäste und ausreichend Parkmöglichkeiten ist natürlich auch gesorg.