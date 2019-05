03. Mai: „Ich. Du. Wir.“ auf dem Kolbeplatz in Gütersloh

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Aktionsbündnis‘ finden zudem rund um den Stichtag 03.05. folgende zehn Aktionen statt:

29.04.: Barrierefreier Einzelhandel

TeilnehmerInnen des Aktionsbündnis‘ gehen am Montag, den 29. April, von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr gemeinsam mit dem Team von GT-Marketing und mit Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätseinschränkungen durch die Innenstadt und führen dort mobile Rampen vor. Im Rahmen dieses Kooperationsprojektes vom Behindertenbeirat der Stadt Gütersloh und der Gütersloh Marketing GmbH können Einzelhändler, die ein bis zwei Stufen vor der Eingangstür haben, ein Starterpaket mit einer mobilen Rampe und einer Funkklingel erhalten.

30.04.: ÖPNV-Test mit Elvan Korkmaz

Am Dienstag, den 30. April, testet Jürgen Linnemann (Werkstattrat wertkreis Gütersloh) mit Elvan Korkmaz (MdB) wie behindertengerecht der öffentliche Personennahverkehr für Menschen im Rollstuhl ist. Im Anschluss ist ein Austausch zu diesem und anderen Themen geplant.

02.05. Vortrag „UN-Behindertenrechtskonvention & Bundesteilhabegesetz“

Mesut Can, Behindertenbeirat der Stadt Gütersloh und Teil des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt Leben OWL, spricht am Donnerstag, 02. Mai. 2019, von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr, zum Thema „UN-Behindertenrechtskonvention & Bundesteilhabegesetz“ im wertkreisLaden, Berliner Straße 14, 33330 Gütersloh.

02.05.: Rosen gegen Barrieren

Rosen als Zeichen der besonderen Wertschätzung für barrierefreie oder barrierearme Unternehmen im Einzelhandel werden am Nachmittag des 02. Mai von 16:30 Uhr – 19:00 Uhr in den entsprechenden Geschäften überreicht. Bündnismitglieder halten den Moment der Übergabe im Bild fest. Die Bilder sollen im Anschluss zu einer Collage zusammengefasst und veröffentlicht werden.

03.05.: Protestzug

Am Freitag, 03.05., startet um 11:45 Uhr wieder der hoffentlich lautstarke Protestzug am Rathaus Gütersloh. Erneut führt der Weg durch die Innenstadt, wo das Bündnis mit Schildern und lauten Rufen für seine Sache werben möchte. Ab 12:30 Uhr wird dann der Kolbeplatz zum inklusiven Begegnungsort mit Gesprächen und einem kleinen Snack, zu dem das Bündnis wie in den vergangenen Jahren einlädt.

03.05.: Rollstuhl-Parcours

Im Rahmen des Protesttags auf dem Kolbeplatz wird am Freitag, 03.05., ein Rollstuhlparcours aufgebaut, auf dem sich jeder selbst einmal ausprobieren kann. 03.05.: Podiumsdiskussion

Auf dem Kolbeplatz wird am Freitag, den 03.05., zudem eine Podiumsdiskussion stattfinden. Hierzu wurden Vertreterinnen und Vertreter von Werkstatträte Deutschland und der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte NRW eingeladen. Die Diskussionsrunde von etwa 30 Minuten leitet Jürgen Linnemann.

03.05.: Kunst-Aktion im wertkreisLaden: Meilensteinchen

10 Jahre sind ein kleiner Zeitraum – für das Aktionsbündnis ist das Bestehen über eine Dekade, in der manches erreicht wurde, aber bereits ein kleiner Meilenstein. Darum beschäftigt sich die Kunstaktion im wertkreisLaden, am Freitag, den 03.05., von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr auch mit kleinen Steinen, die künstlerisch bearbeitet und bemalt werden und dann an Passanten verschenkt werden sollen. Natürlich hat jeder auch selbst die Möglichkeit, einen Stein zu einem kleinen Kunstwerk zu machen, um ihn einem anderen Menschen zu schenken. Das KunstWerk Atelier von wertkreis Gütersloh und der Kunstbereich der Flex Eingliederungshilfe sind an dieser Aktion beteiligt.

10.05.: Europa: Das sind wir!

30 Jugendliche aus Lettland besuchen am Freitag, den 10. Mai, von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr den Kiebitzhof von wertkreis Gütersloh. Hier halten Mesut Can und Steffen Gerz einen Vortrag zum Aktions-Bündnis und der Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland.

Zudem ist auch eine Überraschungsaktion der Gruppe inclusonics geplant.

Fotoinformation: Das Aktionsbündnis Inklusion kreis Gütersloh freut sich aufs kleine Jubiläum am 3.5..

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steffen Gerz, Referent für Unternehmenskommunikation & Marketing wertkreis Gütersloh gGmbH, 0176 / 19 50 50 52, steffen.gerz@gt-net.de.

Aktionsbündnis Inklusion Kreis Gütersloh

2009 fanden sich Interessensvertreter sowie Träger der Behindertenhilfe aus dem ganzen Kreis Gütersloh zum „Aktionsbündnis Inklusion Kreis Gütersloh“ zusammen. Ihr Ziel: In Gütersloh gemeinsam jährlich einen Aktionstag anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu organisieren. Seit 2010 hat das Bündnis in jedem Jahr einen solchen Aktionstag immer um den 05. Mai herum durchgeführt. Mit einer solchen zentralen Veranstaltung aller Mitglieder will das Aktionsbündnis auf die Bedarfe und Anliegen von Menschen mit Behinderung hinweisen und eine Plattform für Begegnung, Information und Diskussion schaffen. Dem Aktionsbündnis gehören an: Bethel.regional Gütersloh, Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh e.V., Diakonische Stiftung Ummeln, Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Netzwerk Hörgeschädigte im Kreis Gütersloh, wertkreis Gütersloh gGmbH, Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung Kreis Gütersloh und der Behindertenbeirat der Stadt Gütersloh.