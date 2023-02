Zur Friedensveranstaltung in Paderborn mit Eugen Drewermann

Paderborn. Die Friedensveranstaltung am 11.02.2023, der sich insgesamt ca. 500 Menschen anschlossen, kann man als vollen Erfolg betrachten.

Dr. Eugen Drewermann überzeugte mit seiner eindringlichen und emotionalen Rede t.me/SandraGabriel269/10075 die Teilnehmer, und am Ende kamen – neben dem lauten Ruf nach Frieden – 2.500 Euro für die Erdbebenhilfe zusammen.

Dr. Eugen Drewermann, und der Anmelder der Friedenskundgebung Wilfried S. von der Bürgerinitiative „Kreis PB STEHT AUF“, die am Samstag gesammelten Spenden in Höhe von 2.500 Euro für die Erdbebenhilfe eingezahlt. Dr. Drewermann hat die Summe von 2.394,43 auf 2.500 Euro aufgerundet und bei der Sparkasse eingezahlt. Somit ist die Hilfe jetzt unterwegs in die Erdbebengebiete.

Stimmen zur Friedensdemo:

„Mit das bewegenste war zu sehen, dass ein Mann wie Drewermann, der oft eher distanziert bei seinen Reden wirkt, sich bei uns als seinen Zuhörern für die bloße Anwesenheit bedankt hat und zugibt, dass es ihm ohne diesen Rückhalt in der Paderborner Bevölkerung „im Schatten des Domes“ kaum möglich wäre seine pazifistische Einstellung zu bewahren. Soviel Empathie und Solidarität auf einer Kundgebung habe ich lange nicht gespürt.“ (Denver)

„Ja, das war eine Hammer-Rede. So emotional und bewegend. Seine Worte sind gestern tief in die Herzen der Menschen eingedrungen, Das erlebt man nicht so sehr oft. Vielen vielen Dank für eure Organisation. Und: lasst uns bitte nicht aufhören, die Menschen und vor allen Dingen die Politiker zu ermahnen, Friedensverhandlungen zu fordern. Bis zur nächsten Veranstaltung in Paderborn, die ich immer wieder gern unterstützen werde.“ (Tina)

„Das war eine fulminante Rede Drewermann‘s und ein durch Mark und Bein gehendes Plädoyer gegen den Krieg und für den Frieden. Allen Organisatoren und besonders Dir lieber Wilfried einen herzlichen Dank für alles was Du hinsichtlich allem auf die Beine gestellt hast und danke Dir sehr für Dein Engagement.“ (Jürgen)

Video vom 11.02.2023 Friedensveranstaltung-Paderborn

