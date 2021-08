Zahltag – Vortrag im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. Die Deutschen hängen am Bargeld. Auf der anderen Seite hat sich in der Coronazeit das Einkaufen mit Karte immer stärker durchgesetzt. In der Reihe „Rohlfing redet“ geht es am Mittwoch, 15. September um 18 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum um das Digitale und das Geld. Marc Rohlfing informiert, wie sich in Zukunft das bargeldlose Zahlen entwickelt und wirft einen Blick auf FinTechs, Robo-Advisors, Memestonks, Cryptowallets, aber ebenso auf die guten, alten Sparkassen und Volksbanken.

Zuschauer sind an dem Abend im HNF herzlich willkommen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf www.hnf.de, per Mail an service@hnf.de oder telefonisch unter 05251/306-660 erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Abstände eingehalten werden müssen. Gleichzeitig wird die Veranstaltung live auf www.hnf.de/online-vortraege übertragen.

Sowohl der Besuch im HNF als auch der Live-Stream sind kostenlos.