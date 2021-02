Wintereinbruch: Keine Probleme in der Bielefelder Stromversorgung

Stadtwerke raten dringend, Wasserleitungen und Heizungen vor Frost zu schützen

Bielefeld. Der massive Wintereinbruch hat in Bielefeld nicht wie befürchtet zu vermehrten oder großflächigen Stromausfällen geführt. Die eigens personell aufgestockten Bereitschaften in Leitstelle und Netzbau hatten nicht mehr zu tun als an einem normalen Wochenende.

Da die Temperaturen in den nächsten Tagen immer weiter sinken sollen, könnte aber die Situation in der Wasserversorgung schwieriger werden. Deshalb raten die Stadtwerke Bielefeld allen Hausbesitzern dringend, nochmals den Frostschutz für Wasserleitungen und Heizung zu überprüfen. Bei länger anhaltenden sehr tiefen Temperaturen steigt nämlich erfahrungsgemäß vor allem die Zahl eingefrorener Wasserzähler, aber auch defekter Wasserleitungen am und im Haus deutlich an. Und eingefrorene Wasserleitungen haben nicht nur eine unangenehme Unterbrechung der häuslichen Wasserversorgung zur Folge. Die Leitungen können durch die innere Eisbildung auch undicht werden.

Kellerfenster schließen – ausreichend heizen

Die Stadtwerke raten deshalb, auch ungenutzte Räume – mit abgesenkter Raumtemperatur – zu beheizen und in Kellern sowie in der Nähe von Wasserleitungen und -zählern Außentüren und Fenster bei Frostwetter geschlossen zu halten.

Wasserzähler und freiliegende Wasserrohre in gefährdeten Räumen sollten mit geeigneten Isolierstoffen umhüllt werden und Wasserzählerschächte im Freien besonders frostdicht abgedichtet werden. Wenn kein Wasser benötigt wird, ist es ratsam, bei länger andauernden Frostperioden in ungeheizten Gebäuden die Hauptabsperrhähne ganz zu schließen und das Wasser aus den Leitungen ablaufen lassen.

Sind Wasserleitungen oder auch Heizkörper in nicht geheizten Räumen trotzdem einmal eingefroren, sollten sie grundsätzlich nur vom Fachmann aufgetaut werden. Der Schaden kann sonst noch größer werden. Frostschäden an Hausanschlussleitungen und Wasserzählern beseitigen nur die Stadtwerke. Der Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter Telefon (0521) 51-42 50 erreichbar.