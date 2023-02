Westfalen Weser unterstützt Menschen in Not im Altkreis Büren

Das kommunale Unternehmen Westfalen Weser spendet 5500 Euro für Speisekammern

Büren – Die Zahl der Kunden, die das Angebot der Speisekammern im Altkreis Büren nutzen, hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine nahezu verdoppelt. Die Preissteigerungen bei Energie- und anderen Lebenshaltungskosten befördern diesen Trend. „Mit unserer Spende in Höhe von 5.500 Euro möchten wir die notleidenden Menschen und das unermüdliche Engagement der Ehrenamtlichen unterstützen“, betonte Sascha Gödecke, Kommunalmanager bei Westfalen Weser bei der Spendenübergabe in Büren.



Die ehrenamtliche Arbeit und das Angebot der Speisenkammern sind für immer mehr Menschen in Deutschland existenziell. Gerade weil die Lebensmittelspenden des Einzelhandels in den letzten Jahren zurückgegangen sind, müssen immer mehr Zukäufe getätigt werden. Das macht gerade Geldspenden wichtiger denn je. Oft müssen die Ehrenamtlichen sogar für die Lebensmittel-Spenden Geld bezahlen. „Deshalb sind Spenden wie die von Westfalen Weser aktuell noch wichtiger als sonst“, ergänzt Claudia Kruse vom Caritasverband im Dekanat Büren e.V., die als Caritas-Koordinatorin die Spende unter den Speisekammern aufteilen wird.