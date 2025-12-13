Westfälischer Geschenkemarkt startet in die zweite Woche

Handwerkskunst, kreative Geschenkideen und festliche Atmosphäre im Kurpark

Bad Oeynhausen. Der Westfälische Geschenkemarkt im Kurpark startet in die zweite Woche und hält eine vielseitige Auswahl an handgefertigten Unikaten bereit. Auf dem Hauptweg zwischen Badehaus I und der Tourist Information bieten wöchentlich wechselnde Kunsthandwerker bis zum 23. Dezember ihre kreativen Werke an. Der Markt ist von Montag bis Freitag täglich von 16 bis 20 Uhr und an den Wochenenden bereits ab 12 Uhr geöffnet.

In der zweiten Woche können sich die Besucher auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Kunsthandwerk und kreativen Geschenkideen freuen:

Wieder dabei sind die hochwertigen Küchenutensilien und Dekoartikel aus Olivenholz von Berit Hinsch.

Neu in der zweiten Woche, aber altbekannt auf dem Geschenkemarkt, ist Petra Skomudek alias handmade by Welttante, die ihre beliebten handgesiedeten Seifen und ausgewählte Naturkosmetik anbietet.

Auch Jutta Hartmeyer-Schober ist zum wiederholten Male dabei und präsentiert ihre handgefertigten Mützen, Schals, Pulswärmer, Jacken und Mäntel.

Ewelina Zimmermann aus Bad Oeynhausen hat ihre selbstgefertigten Deko-Artikel aus Keramik und selbst gegossenem Beton sowie Kerzen, selbst genähte Kindermützen, Stirnbänder und Schals in der Auslage liegen.

Angela Witte von „Kleine Stiche – Große Wirkung“ bietet eine farbenfrohe Auswahl an selbstgenähten Taschen und Accessoires, die sowohl funktional als auch einzigartig gestaltet sind – ideal als individuelle Geschenke.

Angelika Klöters von „Angelika’s Glas Art’s and more“ bringt eine Mischung aus Tiffany-Glaskunst, dekorativen Sternen und rußfreien Sojawachskerzen mit, während Beate Altehülshorst von „CreaBea Selfmade“ mit kreativen Taschen und Rucksäcken, die aus Materialien der Auto- und Möbelindustrie gefertigt wurden, besticht.

Der Basarkreis CVJM-Wichern wartet mit liebevoll gefertigten, weihnachtlichen Geschenkverpackungen, verschiedenen Sternen, Socken, Fruchtaufstrichen, Engeln und Karten auf seine treue und neue Kundschaft auf dem Geschenkemarkt.

Nicole Sielermann von der Lohbusch-Bude hat ihre handgemachte Deko und aufwendig produzierten Geschenke wie Windlichter, Krippen, Weihnachtstassen, Lichthäuser und Engel aus Gießmasse, Holz und Glas im Gepäck.

Der Westfälische Geschenkemarkt ist eingebettet in das strahlende Lichtermeer des Kurparks, das die historischen Gebäude und Bäume in festlichem Glanz erstrahlen lässt.

Öffnungszeiten des Westfälischen Geschenkemarktes:

bis 23. Dezember, täglich von 16 bis 20 Uhr, an Wochenenden von 12 bis 20 Uhr.

Veranstalterin des Weihnachtsmarktes ist die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Aktuelle Details finden sich unter Staatsbad Bad Oeynhausen (öffnet in neuem Tab) oder in der Tourist Information im Kurpark (Tel. 05731 1300).