Werkfeuerwehr Miele mit 50 Einsätzen im ersten Halbjahr

Beförderungen und Ehrungen für 2020 vorgenommenEinsatz auch bei Corona-Schutzimpfungen.

Gütersloh. Nach 113 Einsätzen im vergangenen Jahr ist die Miele-Werkfeuerwehr im ersten Halbjahr 2021 bisher 50Mal ausgerückt. Jetztholte die Wehr bei einer Versammlung der aktiven Mannschaft die Beförderungen und Ehrungen aus 2020nach,die pandemiebedingt verschoben werden mussten. Wehrleiter Uwe Theismann dankte den 46aktiven Feuerwehrleutenfür ihr Engagement, das sie durch ihreTeilnahme an Einsätzen, Übungen und Weiterbildungen unter Beweis stellten.

Im laufenden Jahr wurde die Werkfeuerwehr zu drei kleinen Bränden und 37 technischen Hilfeleistungengerufen. Neun davonentfielen auf die Beseitigung von Eis und Schnee. Hinzu kamen dreiEinsätze zur nachbarschaftlichen Hilfe, bei der die Mannschaft die Feuerwehrder Stadt Güterslohunter anderem mit der Drehleiter unterstützte. Weiterhin leisteten die Kameradinnen und Kameraden einmal Hilfe für eine Person und drei Mal für Tiere auf demWerkgelände. Die Brandmeldeanlage löste in drei Fällen einen Fehlalarm aus. „Diese geringe Anzahl an Fehlalarmen zeigt, dass unsere Anlage trotz ihrer Größe sehr störungssicher läuft“, so Theismann.

Bei den Brandeinsätzenseienim Durchschnitt 22Feuerwehrleute beteiligtgewesen, bei technischen Hilfeleistungen.Seit einigen Wochen ist die Werkfeuerwehr zusätzlichbei den Corona-Schutzimpfungen an mehreren Standorten des Unternehmens im Einsatz. Jeweils vier Mitglieder helfen bei den Impfungen in Gütersloh, Oelde, Warendorf und Lehrte. Zehn Kameradinnen und Kameraden befördert oder geehrtDie Beförderungen und Ehrungen nahm Dr. Reinhard Zinkann, Geschäftsführender Miele-Gesellschafter,vor. AuchPeter Kesselmeier, Leiter Cross-Plant Services am Standort Gütersloh, gratulierte. Torben Jeß, Till Kleinsteuber und Niklas Zurmühlenabsolvierten die Grundausbildung zumFeuerwehrmann. Sebastian Sagemüller wurde zum Oberfeuerwehrmannernannt.Dr. Nicole Busch wurde zur Unterbrandmeisterin und Tobias Schattschneider zum Unterbrandmeister befördert. Nach einemLehrgang am Institut der Feuerwehr NRW in Münster legten Jeannette Theilmeierdie Prüfung zur Brandinspektorin und Konstantinos Tsirogiannisdie Prüfung zumBrandinspektorab.Für 40-jährige Mitgliedschaft im aktiven Dienst der Werkfeuerwehr wurde Norbert Handwerk ausgezeichnet.Andreas Cieplik erhielt die Anerkennung für seine 10-jährige aktive Mitgliedschaft.