Weitere Termine der mobilen Apfelpresse

Brakel. Am vergangenen Donnerstag fand auf dem Gelände des Holzhackschnitzelwerks im Bohlenweg der fünfte Brakeler Apfelpflück- und Saftpresstag statt. Insgesamt 3,8 Tonnen Apfel und Birnen konnten an diesem Tag zu 2600 Liter Apfelsaft verarbeitet werden.

Der Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer ist sehr zufrieden, dass diese Aktion, die sich in Brakel mittlerweile fest etabliert hat, von den Bürgern so gut angenommen wird. „Wir können der Bevölkerung so die Möglichkeit bieten, eigenen Saft aus der Region produzieren zu lassen. Gerade auch aus klimafreundlicher Hinsicht, da lange Transportwege vermieden werden können freue er sich, dass die Apfelbäume vor Ort wieder stärker ins Bewusstsein gebracht werden können. Ein besonderer Dank gelte dem Maschinenring, der das Gelände, aber auch Strom, Wasser und Personal zur Verfügung gestellt habe und natürlich den vielen fleißigen Händen an der „mobilen Saftpresse“, die das Obst in leckeren Saft „verwandelt“ haben, so Rottländer. Ohne das Engagement und die Zusammenarbeit der vielen einzelnen Akteure wäre die Realisierung eines Apfelpresstages nicht möglich.