Weihnachtsbaumverkauf in Detmold am 3. Adventswochenende (12. und ggf. 13. Dezember 2020)

Detmold. Ankündigung des Rotary Club Detmold- Blomberg des Weihnachtsbaumverkauf am 3. Adventswochenende (12. und ggf. 13. Dezember 2020) auf dem Gelände Wittekindstr. 42 in 32758 Detmold. Leider lässt sich die Veranstaltung in diesem Jahr nicht im gewohnten und beliebten Format mit Aktionen und Beköstigung realisieren. Dem steht Corona entgegen. Dennoch wünscht sich der RC Detmold – Blomberg ein großes Kaufinteresse. Der Reinerlös aus dem Ve rkauf wird älteren und behinderten Menschen in der Region zugutekommen. Einige Bäume werden wie im vergangenen Jahr wieder verlost werden.