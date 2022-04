Weberei startet mit Terrassenfest in die Outdoor-Saison

Gütersloh. Die Sonne lacht vom Himmel – und Draußensitzen ist endlich wieder angesagt. Passend zum sonnigen Frühlingswetter startet die Weberei am 1. Mai mit einem großen Terrassenfest in die Outdoor-Saison: Ab 14:00 Uhr verwandelt sich an diesem Tag das Außengelände des Bürgerkiez in einen Festbereich. Verschiedene Bands sorgen mit Live-Musik auf der Outdoor-Bühne für gute Stimmung, unter anderem präsentiert Phil Solo charmanten Indierock auf Deutsch und Englisch. Die kleinen Gäste dürfen sich außerdem auf ein buntes Programm inklusive Kinderkarussell und Hüpfburg mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bielefeld-Gütersloh freuen. „Bei unserem Terrassenfest möchten wir Groß und Klein, Jung und Alt herzlich bei uns willkommen heißen. Das vielfältige Programm soll allen Gütersloher:innen die Möglichkeit geben, den Feiertag in entspannter Atmosphäre gemeinsam genießen zu können“, so Programmleiterin Jana Felmet. Die gastronomische Verpflegung übernimmt das Weberei Bistro, das seinen Biergarten am Dalkeufer traditionell am 1. Mai feierlich eröffnet.