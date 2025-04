Weberei-Party für Menschen ab 40

Die Ü40-Party zum Tanzen

Gütersloh. Seit Beginn an wird in der Weberei getanzt. Die verschiedenen Partyformate haben nicht nur musikalisch verschiedene Ausrichtungen, sondern sprechen auch unterschiedliche Altersgruppen an. Am 22. März ab 21:00 Uhr startet die Party44 für Menschen ab 40 Jahren.

Dass dieser Jahrgang die Tanzflächen in den Diskotheken füllt, ist längst bekannt, weshalb empfohlen wird, vorab ein Party-Ticket zu sichern. Musikalisch spielt DJ Micky sowohl Hits aus vergangenen Zeiten sowie aktuelle Charts-Musik.

Tickets für die Party gibt es unter www.weberei.de sowie Restkarten an der Abendkasse.

