Weberei-Club startet mit den beliebtesten Formatpartys durch

Gütersloh. Nachdem diesen Samstag um 23:00 Uhr das große Klubkultur-Festival mit Caribbean Urban und House Sounds in der Weberei ansteht, geht es ab der kommenden Woche endlich mit den Formatpartys weiter, die in der Weberei seit Langem etabliert sind. Zahllose Anfragen von Gästen hat der Weberei-Club in den letzten Wochen erhalten, wann 90s-Party, Schlagersause und Co. wieder stattfinden können. Nun ist es soweit und feierfreudige Gütersloher:innen dürfen sich auf wilde Partynächte zu tanzbarer Musik für jeden Geschmack im Club freuen. Auch ein neues Format hat das Weberei-Team in der Zwischenzeit entwickelt. „Nach zwei Jahren DJ-Streaming an fast jedem Samstag freue ich mich sehr darüber, endlich wieder vor tanzenden Menschen spielen zu können und viele bekannte und freudige Gesichter wieder zu sehen“, betont Resident-DJ Maik Budde.

Am Samstag, den 2. April starten die bekannten Partyreihen wieder mit der beliebten 2000er-Party, bei der ab 23:00 Uhr die schönsten und schrägsten Hits aus der Jugend der Besucher:innen gefeiert werden. DJ Chris Larson serviert eine bunte Mischung aus Pop, Rock, Hip Hop und Trash. Auch für die Ü30-Party, Para Dance, Back to the 90’s, Generation 50 Plus und Co. gibt es in den nächsten Wochen schon Termine. Neu ist das Format „Funk in den Mai“: Hier darf zu Disco, Funk und Soul mit DJ Markus Weismüller in den Mai getanzt und die Nacht zum Tag gemacht werden.

Nach aktuellem Stand gilt für den Zutritt zu Clubveranstaltungen die 2G-Plus-Regelung. Für die Partys in der Weberei müssen alle (auch geboosterte und kürzlich genesene) Personen ein tagesaktuelles, d. h. maximal 24 Stunden altes negatives Testergebnis (Schnelltest, kein Selbsttest) vorzeigen. Dafür gibt es während der Partys keine Maskenpflicht. Das Testzentrum der Weberei ist an Partytagen geöffnet, Termine müssen im Vorfeld unter www.weberei.de/testen gebucht werden.

Überblick April:

Samstag, 02.04., 23:00 Uhr: Die 2000er-Party – Mit den besten Hits des vorletzten Jahrzehnts

Freitag, 08.04., 18:00 Uhr: Para Dance Oster-Spezial –

Die Party nicht nur für Menschen mit

Behinderung

Samstag, 09.04., 22:00 Uhr: Weberei-Party Ü30 – Willkommen im Club

Samstag, 16.04., 23:00 Uhr: Back to the 90’s – Die größte und beliebteste Party Güterslohs

Samstag, 23.04., 22:00 Uhr: Ü40-Party – Die beste Musik aus den letzten Jahren

Samstag, 30.04., 22:00 Uhr: Funk in den Mai – Mit Disco, Funk und Soul in den Wonnemonat