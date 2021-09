Ersatztermin für den 4.05.2020, 09.11.2020 und 28.05.2021!

Karten behalten ihre Gültigkeit und sind noch im Vorverkauf erhältlich!

Paderborn. Es sollte ein Höhepunkt im größten deutschen Kabarettfestival im Mai 2020 PADERBORN MACHT ERNST MIT LUSTIG sein, aber dann kam es aus inzwischen hinlänglich bekannten Gründen alles anders. Nun aber kehrt das WDR5–Kabarettfest mit ganz großer und ebenso großartiger Besetzung zurück auf die Bühne der PaderHalle: Am 2. Oktober 2021 um 20 Uhr begrüßt dieses Mal Kabarettist Ingo Börchers den Kollegen Christian Ehring, die Kolleginnen Sarah Bosetti und Carmela de Feo und als musikalische Gäste die Zucchini Sistaz. Die Karten für den ursprünglich geplanten sowie die ebenso verlegten Ersatztermine behalten ihre Gültigkeit.

Christian Ehring kennt man nicht zuletzt als Moderator der NDR-Satiresendung EXTRA3 und als Side-Kick von Oliver Welke in der HEUTE SHOW des ZDF. Seine bissigen Analysen der politischen Großwetterlage gehören für viele zum wöchentlichen Pflichtprogramm. Noch viel mehr von sich zeigt Christian Ehring, wenn man ihn live auf der Bühne erlebt. Auch Sarah Bosetti ist regelmäßiger Gast in den besten TV- und Hörfunkformaten, vor allem aber eine der erfolgreichsten Kabarettistinnen derzeit, ausgezeichnet unter anderem mit dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kleinkunstpreis. Man muss sich im Wettlauf der Witzgestalten schon was einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben. Optisch gelingt das Carmela de Feo ja schon mal hervorragend. Und auch was die Instrumentenwahl betrifft, ist die Akkordeonistin auffallend konkurrenzfrei. Und die kniebestrumpften Beine fangen nicht nur hemmungslos an zu steppen, sondern gehen auch gnadenlos noch dahin, wo es wehtut: Mitten ins Publikum. Die drei Damen der Zucchini Sistaz sorgen atemberaubend swingend für den gemüsikalischen Rahmen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Schutzmaßnahmen in Bezug auf Covid19 statt. Aktuell bedeutet das den offiziellen und gültigen Nachweis der 3G-Regel = geimpft, genesen oder getestet (max. 48 Std.) und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Das Publikum wird allerdings auch gebeten, sich kurzfristig über etwaige aktuelle Änderungen unter www.paderhalle.de zu informieren.

Termin: am 2. Oktober 2021, um 20:00 Uhr in der PaderHalle Paderborn. Eine Veranstaltung des KulturBüro-OWL, in Zusammenarbeit mit WDR5

Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.paderhalle.de