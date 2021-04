Wasserstoff in OWL: Umfrage für Unternehmen

Ziel ist es, Anwender zu finden, mit denen in einer anschließenden zweiten Projektphase ab Herbst 2021 die gesamte Kette der Wasserstoffinfrastruktur – von der Erzeugung des Wasserstoff durch Spaltung von Wasser (Elektrolyseverfahren) über den Transport und die Verteilung in Wasserstofftankstellen bis hin zur Anwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen (LKW, Transporter, Busse) und der Industrie (grüner Wasserstoff als Rohstoff) – umgesetzt und die entsprechende Technik errichtet werden kann.

Der Fragebogen über das Potenzial für die Nutzung von Wasserstoff in OWL ist bis Ende April freigeschaltet. Die Ergebnisse fließen in das Projekt „HyDrive OWL“ ein, das im Spätsommer abgeschlossen wird.