Virtuelle Stippvisite in zwei Gütersloher Partnerstädten

„Kurz mal in Châteauroux und Grudziądz …“- eine VHS-Reihe, die Lust auf mehr macht.

Gütersloh. „Kurz mal in die Gütersloher Partnerstädte“ – zumindest virtuell lässt sich das mit der Volkshochschule Gütersloh und Unterstützung der Koordinierungsstelle für Städtepartnerschaften im Rathaus einrichten. Nach Châteauroux in Frankreich und Grudziądz (Graudenz) in Polen führen die informativen Stippvisiten im Netz und bieten die Möglichkeit, Land, Landschaft und Leute kennenzulernen. Einige Kurzreisen dieser Art haben bereits stattgefunden und bereits eine kleine Fangemeinde angezogen. Weitere sind herzlich willkommen, denn jede 45 Minuten dauernde Einheit hat ihren eigenen Themenschwerpunkt.

Dabei ist nicht nur der Input, sondern das Gespräch das Ziel. Das kann auf Französisch oder Polnisch gepflegt werden. Fremdsprachenkenntnisse sind jedoch keine Teilnahmevoraussetzung, denn auch für Übersetzung ist gesorgt. Virtuelle Stadtrundgänge, Geschichte und besondere Orte waren die bisherigen Themen, die für Châteauroux Wolfgang Hellmeier, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft Gütersloh und Ideengeber zusammen mit Referenten und Referentinnen aus der französischen Partnerstadt vorbereitet hat. So stand unter anderem ein Besuch im Musée Bertrand auf dem Programm. Dort – im ehemaligen Wohnhaus des Weggefährten Napoleons – ist nicht nur die Lebensgeschichte des General Bertrand und seiner Zeit dokumentiert, sondern Kunst und Kultur aus verschiedenen Epochen.

Przemyslaw Slusarski, ehemaliger stellvertretender Stadtpräsident in Grudziądz, führte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der virtuellen Runde im Dezember zu markanten Plätzen und Gebäuden seiner Stadt. Eine Fotoreihe mit dem Titel „Früher und heute“ bildete dabei den optischen „roten Faden“ und den Zugang zu einer jahrhundertealten wechselvollen Geschichte, in der die imposanten Speicherhäuser an der Weichsel ebenso ihren Platz haben wie Nikolaus Kopernikus. Die Veranstaltungsreihe mit Grudziądz wird seitens der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Gütersloh durch die Vorsitzende Lucyna Minkus unterstützt.

Aber nicht nur die Geschichte, sondern auch Kultur, Wirtschaft, Politik und Alltag sollen Gegenstand der zukünftigen Kurztrips sein, deren Konzept übrigens im NRW-Landeswettbewerb „Europa bei uns zuhause“ prämiert wurde. In ihrer Gesamtheit, aber auch in den einzelnen Folgen können sie ein „Appetithäppchen“ sein für den Kurz- oder Langtrip in die beiden Partnerstädte. Aber auch als Austausch über Lebensarten, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben diese Kompakt-Veranstaltungen ihren Stellenwert. Einfach mal reinschauen, die nächste Stippvisite in Châteauroux findet am Freitag, 21. Januar 2022, (18 Uhr) statt, Grudziądz steht am Freitag, 4. Februar 2022, auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos, weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-gt.de.