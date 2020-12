Virtuell und interaktiv durchs Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lemgo. Ein Klick reicht aus, und schon befindet man sich mitten in der Ausstellung – so als wäre man direkt vor Ort. Ab sofort bietet das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake einen Rundgang der virtuellen Art an, und zwar unter https://360.strohmeiermedien.de/museum-schloss-brake/. Gedacht ist dieser in erster Linie für Kinder und Jugendliche. Der Auftritt ist ein digitaler Ersatz, denn de facto hat das Haus derzeit aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen geschlossen. Virtuell wandelt man so durch die historischen Räumlichkeiten, geht vor und zurück, blickt nach rechts und links, oben und unten. Speziell angefertigte 360 Grad-Bilder machen es möglich. Der User kann sich selbst aussuchen, was ihn interessiert und was er anklicken möchte. Tippt man ein markiertes Kunstobjekt an, ploppen kurzweilig aufbereitete Informationen auf. Das können Texte, Fotos, Videos, Übersichtskarten und Websites sein – alles passend zum Thema Weserrenaissance und in kind- bzw. jugendgerechter Weise. So erfahren die Kids beispielsweise, woher Obelix seinen Namen hat, warum am Schloss Brake drei Dromedare lebten, woher die Drogerie ihren Namen hat, was es mit den ausgestellten Kästchen auf sich hat und vieles mehr.

Darüber hinaus gibt es viele Hinweise zu museumspädagogischen Angeboten für Kindergärten und Schulklassen, zu Familienführungen, Kindergeburtstagen und den Möglichkeiten, die im Kunstunterricht entstandenen Werke im Museum auszustellen oder ein einstudiertes Theaterstück öffentlich im Veranstaltungssaal aufzuführen. Gerade in Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen und Schließungen werden digitale Angebote immer wichtiger – auch im Kulturbereich. „Der virtuelle Rundgang soll Kids über ein ihnen vertrautes Medium Spaß an Kultur machen und zu einem späteren Museumsbesuch locken, die Originale zu bestaunen“, sagt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes. Das Weserrenaissance-Museum nimmt mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle für die Region ein. Für die technische Umsetzung zeichnet die Strohmeier Medien Werbeagentur aus Lemgo verantwortlich. Das Projekt wird finanziell über das Programm „KulturScouts OWL“ im Rahmen der Modellphase „Digitale Formate“ gefördert. Die Animation funktioniert für den Websitebesucher unabhängig von Betriebssystem und Bildschirmgröße, also vom kompakten Smartphone über Tablet, Desktop PC und Laptop bis hin zur Präsentation im Konferenzraum.