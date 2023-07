Vier Tage buntes Parklichter-Programm-Wochenende voller Höhepunkte im Kurpark

Bad Oeynhausen. Das Programm des Parklichter-Wochenendes vom 3. – 6. August geht in die finale Planung. An vier Tagen verwandelt sich der Kurpark in eine Bühne für Musik, Theater, Tanz, Gesang und Schauspiel, Spiel und Spaß. Das Sonderkonzert „Klassik im Kurpark“ zu 175-Jahren Bad Oeynhausen am Donnerstag läutet das Parklichter-Wochenende ein. Es folgt der Sparkassen-Konzertfreitag mit dem Hauptact Clueso, der zusammen mit Montez, Loi, Paula Carolina und Weitmeer den Kurpark einheizt. Unter dem Motto 175 Jahre Bad Oeynhausen tauchen Musikacts, Leuchtskultpuren und die Laser- und Pyroshow mit Bildern aus der Geschichte des Heilbades den Kurpark am Samstag ab 17 Uhr den Park in eine besondere Atmosphäre. Spiel und Spaß stehen beim Sparkassen-Familiensonntag von 11 bis 18 Uhr im Mittelpunkt. Tickets für den Parklichter Donnerstag, Freitag sowie Samstag sind online oder in der Tourist Information vorab erhältlich. Der Eintritt zum Sparkassen-Familiensonntag ist kostenfrei.

Das Klassik-Konzert zum Jubiläum

Am 3. August bietet die Sommer.Nacht.Musik. des Parklichter-Donnerstags einen Abend voller klassischer Meisterwerke. Das Klassik-Konzert präsentiert von der »festival:philharmonie westfalen« unter der Leitung des jungen Wiener Dirigenten Michael Zlabinger verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für Musikliebhaber jeden Alters zu werden.

Das musikalische Programm dieses Abends umfasst Werke großer Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Niccolò Paganini, Giuseppe Verdi, Ruggiero Leoncavallo und Giacomo Puccini. Den Auftakt bildet die mitreißende Symphonie Nr. 7 in A-Dur op. 92 von Ludwig van Beethoven, die das Publikum mit ihren kraftvollen Klängen begeistern dürfte.

Mit fester Bestuhlung startet der Einlass in den Klassik-Abend um 18 Uhr am Verkehrshaus am Inowroclawplatz, das Gastronomiedorf öffnet gleichzeitig. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Cluesos Comeback beim Parklichter-Festival 2023

Ab 16 Uhr erfolgt der Einlass zum Sparkassen-Konzertfreitag über den Kurparkeingang am Verkehrshaus am Inowroclaw-Platz. Die anderen Eingänge zum Kurpark sind am Freitag nicht geöffnet.

Der Konzertabend beginnt um 16:45 Uhr mit der Band „Weitmeer“, die mit Indie-Pop bis 17:15 Uhr den Abend einläuten. Die junge Indie-Pop-Künstlerin Paula Carolina spielt von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr im Kurpark, unter anderem ihre Debüt-Single „Aus der Blüte des Lebens“. Von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr versprüht Loi pure Lebensfreude auf dem Parklichter-Gelände. Mit dabei ist natürlich ihr absoluter Radio-Hit „Gold“. Von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr kommt der Bielefelder Rapper Montez auf die Bühne. Mit Songs wie „Wenn ich du wäre“, seiner Interpretation des Echt-Klassikers „Weinst du“ und Songs mit Capital Bra und SDP unterstreicht der Musiker seinen Status als einer der spannendsten Rapper und Songwriter des Landes, mit seinem Musikstil, den er selber zwischen Rap und Pop verortet.

Ab 21:30 Uhr kommt der Hauptact des Abends auf die Bühne, der Sänger Clueso aus Hannover. Sein zweistündiges Konzert sorgt für Gänsehautmomente. Clueso, der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, sammelte als Rapper seine ersten Musikerfahrungen, steht aber seitdem als Singer-Songwriter erfolgreich auf den großen Bühnen Deutschlands.

Der Parklichter-Samstag: Eine Reise in die 175 Jahre Vergangenheit

Moderatorin Annika Krooß wird spannende kleine Interviews mit bekannten und weniger bekannten Menschen aus Bad Oeynhausen führen und so kurzweilig durch den Abend führen. Das Bühnenprogramm bietet zudem ein volles Musikprogramm aus verschiedenen zeitlichen Ären und das nostalgische Flair wird Jung und Alt begeistern.

Starten wird Toshies Tanzband mit Musikstücken aus den 1920er Jahren in den Abend. Als Highlight des Abends spielt im Anschluss gegen 18.15 Uhr die englische Originalband „The Rubettes feat. Bill Hurd“, die in den 1970er Jahren durch ihren weltweiten Hit „Sugar Baby Love“ bekannt wurde. Von ihren unvergesslichen Hits wie „Tonight“, „Juke Box Jive“ bis hin zu „Foe Dee Oh Dee“ ist für beste Stimmung gesorgt.

Das Staatsbad Orchester tritt um 19.30 Uhr mit vier weiteren Musikerfreunden auf und wird mit rockigen E-Violinen, Bass, Keyboards und Querflöte einen ungewöhnlichen Sound präsentieren. Der Nordic-Pop-Poet Björn Paulsen wird um 20.30 Uhr mit schweißtreibender Live-Energie und einer großen Portion Spielfreude das Publikum begeistern. Für Abba-Fans wird die preisgekrönte Abba Revival Show – A4U ab 21.30 Uhr auf der Bühne stehen und die Hits der legendären Band im Sound des 21. Jahrhunderts präsentieren.

Neben dem musikalischen Programm erwarten die Besucherinnen und Besucher ein nostalgischer Jahrmarkt mit Fahrgeschäften wie dem Schwanenflieger, der Raupe und dem Riesenrad. Zahlreiche Gastronomen, darunter die Villa Q im Gastrodorf, bieten leckere Speisen an.

Stelzenläufer und weitere Kleinkünstler führen die Besucherinnen und Besucher durch den Park, und bei Einbruch der Dunkelheit werden die beleuchteten Skulpturen der Bielefelder Firma Flash Art eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Den krönenden Abschluss um 23 Uhr bildet eine beeindruckende Laser- und Pyroshow mit Bildern aus der Geschichte des Heilbades.

Der Familien-Höhepunkt am Sonntag

Enden wird das bunte Wochenende mit dem Familientag, der ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein zu bieten hat. Ab 11 Uhr können Besucher den Auftritten regionaler Musik- und Tanzschulen beiwohnen, an den zahlreichen Spielstationen toben oder auf dem nostalgischen Markt in Fahrgeschäften verweilen.

Von dem Bungee-Trampolin Jump & Fly mit vier Trampolinen über den imposanten Kletterturm „The Rock“ bis hin zum actionreichen Rodeo Log Slammer, dem Baumstammspringen, ist für jeden Abenteuerlustigen etwas dabei. Darüber hinaus können Besucher ihr Geschick auf dem Minigolf-Parcours unter Beweis stellen, den Spielezirkus erkunden oder sich auf der Riesenhüpfburg „Adventure Land“ austoben. Für die jüngeren Gäste stehen außerdem eine Kinderhüpfburg und die Kindereisenbahn „Orient Express“ bereit.

Neben den zahlreichen Spielstationen wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten. Heimische Vereine wie der TV Obernbeck, der MTV Bad Oeynhausen, das Tanzzentrum NRW, der TG Werste, der BSV Wulferdingsen und Meike’s Studio sowie die Schülerband der Musikschule präsentieren ihre beeindruckenden Darbietungen. Der Eintritt zum Familientag ist kostenfrei.

An allen Tagen werden die Besucherinnen und Besucher an insgesamt 30 Ständen mit Speisen und Getränken verwöhnt. Für alle Geschmäcker ist etwas dabei, ob auf die Hand oder im Gastrodorf an Tischen und Stühlen, unterstützt durch Partner der Brauerei Herford und Christinen Mineralwasser.

Die Karten für das Klassik-Konzert am Donnerstag kosten 49,00 Euro (ggf. zzgl. Gebühren, Abendkasse zzgl. 6 Euro). Schwerbehinderte (ab einem GdB von 70%) erhalten die Karten zu einem Preis von 44,00 Euro, Schüler und Studenten für 24,50 Euro. Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Die Karten für den Parklichterfreitag kosten 60.00 Euro (zzgl. Gebühren). Rollstuhlfahrer (mit Vermerk B im Behindertenausweis) haben eine Begleitung frei.

Eintrittskarten für den Parklichter-Samstag können unter staatsbad-oeynhausen.de oder in der Tourist Information im Kurpark Bad Oeynhausen (tourist-information@badoeynhausen.de; Tel. 05731 1300) erworben werden.

Die Karten für Erwachsene kosten 18,50 Euro (Abendkasse 20 €). Ermäßigte Tickets (Inhaber von Gastkarten, Schwerbehinderte, Studenten, Schüler, Rollstuhlfahrer (eine Begleitung frei, wenn Vermerk B im Behindertenausweis) gibt es für 13,00 Euro (Abendkasse 15 €). Für Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen ist der Eintritt frei.