Verzögerte Impfstofflieferungen

Terminvergabe für die Über-80-Jährigen startet wie geplant am Montag, 25. Januar

Kreis Paderborn. Da das Unternehmen BioNtech weniger Impfstoff gegen das Coronavirus liefern kann als geplant, muss die Landesregierung ihre Impfplanung anpassen, teilt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) mit. Die Zweitimpfungen in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen werden wie geplant durchgeführt. Die Erstimpfungen in Krankenhäusern sowie stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen sind gestoppt und gehen ab dem 1. Februar weiter. Die angekündigte Terminvergabe für die Über-80-Jährigen startet wie geplant am Montag, 25. Januar.

Die Impfzentren öffnen aufgrund der zeitlich verzögerten Impfstofflieferungen dann am Montag, 8. Februar, so das MAGS NRW.

Die rund 17.400 Über-80-Jährigen im Kreis Paderborn haben also unverändert die Möglichkeit, ab kommender Woche über die kostenlose Rufnummer 0800 116117 02 sowie die Internetadresse www.116117.de einen Termin zu vereinbaren. Die ersten dürften bereits die Anschreiben des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann und Landrat Christoph Rüther in ihrem Briefkasten mit allen Infos rund um den Ablauf des Impfens im Briefkasten haben. Damit die Corona-Schutzimpfung ihre volle Wirksamkeit entfaltet, ist eine zweite Impfung erforderlich. Die Senioren erhalten deshalb gleich zwei Impftermine im Abstand von etwa drei Wochen.