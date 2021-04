Vertrag mit Sewikom zum Breitbandausbau unterschrieben

Augustdorf. Bürgermeister Thomas Katzer und der Geschäftsführer der Firma Sewikom, Kai-Timo Wilke haben gestern einen Vertrag zum Breitbandausbau in den Augustdorfer Schulen unterschrieben. Die Gigabitanbindung der Schulgebäude soll über Glasfaser erfolgen. Durch den Anschluss soll den Schülern ein zukunftsgerechtes Lernen ermöglicht werden. Es werden knapp 550 Meter Leitungen verlegt. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 30.000 Euro und die Arbeiten sollen bis zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein. Gefördert wird eine Wirtschaftlichkeitslücke.

Im November 2018 wurde die Richtlinie „Förderung zur Umsetzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ veröffentlicht. Zusätzlich gab es einen Sonderaufruf für Schulen und Krankenhäuser. Der Breitbandanschluss wird mit 60 % vom Bund und mit 40 % vom Land gefördert.

Die Gemeinde Augustdorf befindet sich seit 2010 in der Haushaltssicherung. Investitionen auch im IT- und Schulbereich unterliegen einem strengen Konsolidierungsprogramm. Die Erhaltung und Aufwertung der Schul-IT ist nicht ohne weitere Hilfen möglich. Nur durch die in der Schulpauschale bereitgestellten Mittel ist eine attraktive und modernen Ansprüchen genügende Gestaltung der Lernumgebung und die Digitalisierung des Schulumfeldes nicht möglich. Der Fördermittelaufruf bietet die Möglichkeit einen modernen und zukunftsorientierten Breitbandanschluss für alle drei Schulen zu schaffen.

„Ich freue mich, dass die Augustdorfer Schulen mit dem Glasfaseranschluss attraktiver und moderner werden und hoffe, dass es nach den Sommerferien losgeht“, so Bürgermeister Katzer.