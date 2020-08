Verleihung des European Energy Awards

Brakel. In Rheder erhielten als Anerkennung für ihr mehrjähriges Engagement in Sachen Kommunale Energiewende fünf Kommunen aus dem Regierungsbezirk Detmold sowie der Kreis Lippe den European Energy Award (eea). Aus der Hand von Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW, die im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums das Energiemanagementverfahren durchführte, und Ilga Schwidder von der Bundesgeschäftsstelle des European Energy Award nahmen die Stadtspitzen von Brakel, Löhne, Minden, Verl, Bad Salzuflen sowie der Landrat des Kreises Lippe das weiße Ortsschild entgegen, das ihre Kommune bzw. ihren Kreis als Preisträger ausweist. Alle Preisträger absolvierten ein mehrjähriges Energiemanagementprogramm – wer mindestens 50 % der erreichbaren Punkte nach einem entsprechenden Audit erreichte, erhält nun den Award, wer 75 % oder mehr erreichte, erhält den Award in Gold.

Die Stadt Brakel gehört zu den Pionieren des eea-Prozesses in Deutschland. Seit 2004 unterstützt der eea-Prozess die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Nethe-stadt. Herausragende Projekte der Stadt Brakel sind mehrere regenerative Nahwärmenetze in und um die historische und mit vielen denkmalgeschützten Gebäuden ausgeschmückte Altstadt; ein hoher Anteil an regenerativer Stromerzeugung durch einen Mix aus Windenergie-, Biogas- und PV-Anlagen (77%). Die Brakeler Stadtverwaltung geht mit gutem Beispiel voran: Bei den eigenen Gebäuden und Anlagen (Wasserversorgung, Kläranlage, Straßenbeleuchtung) liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien bei der Wärmeversorgung bei 60% und bei der Stromversorgung bei 100 %. Bürgermeister Hermann Temme nahm den Gold-Award entgegen:“Klimaschutz ist in Brakel ein großes Thema und für mich persönlich eine Herzensangelegenheit.“