Verkaufsoffener Sonntag im weihnachtlichen Minden

Festliches Familienprogramm am 3. Advent

Minden. Verkaufsoffener Sonntag und Weihnachtsmarkt sorgen am 14. Dezember 2025 in der Mindener Innenstadt für ein stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie. Die Minden Marketing GmbH lädt gemeinsam mit der Werbegemeinschaft und vielen Standbetreiber*innen zu einem entspannten Bummel durch die festlich geschmückte Stadt ein.

Der Weihnachtsmarkt ist bereits geöffnet und erfüllt die Luft mit dem Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und winterlicher Atmosphäre. Besucher*innen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene viel zu bieten hat.

Weihnachtswichtel und winterliche Figuren ziehen über den Markt und bringen Kinderaugen zum Leuchten. Live-Musik, ein Mitmach-Konzert mit dem „Mundwerker“ sowie musikalische Beiträge des Posaunenchors schaffen eine besinnliche Stimmung in der gesamten Innenstadt.

Noch mehr Zauber verbreiten Elfen, Schneefeen und weitere winterliche Gestalten, die für besondere Momente und emotionale Highlights sorgen.

Kunsthandwerkermarkt in der Obermarktstraße: Erstmals lädt ein liebevoll gestalteter Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern und Entdecken ein. Regionale Kunsthandwerker*innen präsentieren dort individuelle Produkte und hochwertige Geschenkideen – perfekt für alle, die Unikate statt Massenware suchen.

Weihnachtliches Shopping: Von 13:00 bis 18:00 Uhr öffnen die Geschäfte der Mindener Innenstadt ihre Türen und laden zu einem entspannten Weihnachtseinkauf ein. In der festlich dekorierten Atmosphäre finden Besucher*innen besondere Geschenkideen und genießen die Vorfreude auf das Fest.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm des Mindener Weihnachtsmarkts gibt es bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, telefonisch unter (05 71) 829 06 59 oder online unter www.minden-erleben.de.