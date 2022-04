Trotz-Alledem-Theater in Not

Liebe Theaterfreundinnen und -freunde,

heute wenden wir uns in einer großen Notlage an Euch: Kürzlich ist der Mercedes-Sprinter des Trotz-Alledem-Theaters mit dem Kennzeichen BI-TA 33 von einem Parkplatz in Bielefeld-Kirchdornberg gestohlen worden. Das trifft uns doppelt hart, da sich in dem Fahrzeug die gesamte Theaterausrüstung für unseren Tourbetrieb befand:

Audio-und Lichtsteueranlagen, diverse Scheinwerfer, Spezialgetänge und Stative, Bühnenvorhänge, Kabel, Werkzeuge und

Einiges mehr.

Allein diese Gegenstände haben einen Wiederbeschaffungswert von ca. 12.000 bis 13.000 €uro. Diesen Verlust können wir aus eigenen Mitteln nicht ausgleichen.