Tipp für die Sommerferien: Jede Menge Kultur entdecken

„Im Historischen Museum stehen Entdeckermappen zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir dort eine tolle Mitmachaktion für unsere großen und kleinen Gäste an, bei der man auch etwas gewinnen kann, so Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.

In der Sonderausstellung „Germanenmythos und Kriegspropaganda. Der Illustrator Wilhelm Petersen (1900–1987)“ wird das Leben und Werk des NS-Künstlers erstmals wissenschaftlich-kritisch beleuchtet. In einer weiteren Ausstellung hat das Kreismuseum Botschaften zum Gedenken und Erinnern an die Opfer des KZ Niederhagen anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung am 2. April 2021 zusammengetragen. Darunter sind Beiträge von Angehörigen der Opfer sowie von Schülerinnen und Schülern einiger Partnerschulen des Kreismuseums, von Mitgliedern des Vereins Gedenktag 2. April, von Mitarbeitenden der Gedenkstätte und der Kommunen.

Da aktuell noch keine öffentlichen Führungen angeboten werden, stehen an den Wochenenden in beiden Museumsabteilungen Museumspädagoginnen und –pädagogen für Rückfragen zur Verfügung.

Im Burggarten der Wewelsburg können jene Kräuterbeete erkundet werden, die nach Pflanzlisten der Jesuiten angelegt wurden.