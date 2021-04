Tierisch individuell Vortrag zur Ausstellungseröffnung

Münster . Zum Thema „Tierisch individuell – Wie Tiere mit ihrer Umwelt umgehen“ haben die Universitäten Bielefeld, Münster und Jena eine kleine Sonderausstellung erstellt, die ab . Diese wird ab dem Dienstag (20.4.) im LWL-Museum für Naturkunde in Münster zu sehen sein. Zur Einstimmung bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) einen kostenlosen Vortrag an. Prof. Oliver Krüger und Prof. Joachim Kurtz halten am Montag (19.4.), um 19.30 Uhr, über den YouTube-Kanal des Museums einen Online-Vortrag zum Thema.

Wer hätte gedacht, dass die Färbung des Feuersalamanders so individuell ist wie ein Fingerabdruck? Wer hätte vermutet, dass Mäuse verlässlich in Optimisten und Pessimisten eingeteilt werden können und dass Seelöwen unterschiedliche Tauchstrategien benutzen? Von Eisbären in der Arktis über Habichte zur Persönlichkeit bei Insekten nimmt der Vortrag die Zuschauer:innen mit auf eine Reise rund um den Globus.

Die Fragen haben Wissenschaftler:innen in einem Sonderforschungsbereich in den vergangenen vier Jahren erforscht hat. Die Ergebnisse sind die Basis der Sonderausstellung. Diese und andere Beispiele beleuchtet der Vortrag ebenso wie die dahinterstehende Variation an Mechanismen, die diese Vielfalt hervorbringt. Ob nun hormonelle Beeinflussung, Effekte der Frühentwicklung oder das soziale Umfeld, all dies macht Tiere tierisch individuell.

Der Westfale Prof. Dr. Oliver Krüger ist ein Biologe und lehrt derzeit als Professor für Verhaltensökologie an der Universität Bielefeld.

Der Biologe Prof. Dr. Joachim Kurtz ist an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster am Institut für Evolution und Biodiversität tätig.

