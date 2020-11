Teilautos – Alternative zum eigenen PKW

OWL/Kreis Warendorf. Ein Leben ohne eigenes Auto – für viele undenkbar. Doch das Auto ist längst nicht mehr für alle ein Statussymbol. Und auch nicht jeder braucht mehr eins. Vielerorts ergänzen Casharing-Angebote den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und sind zur attraktiven Alternative zum eigenen Auto geworden.

Das Auto teilen – das bedeutet Carsharing wörtlich übersetzt. Carsharing ist längst aus der Nische raus und ein Geschäftsmodell, das eher an das Prinzip Mietwagen erinnert. Nicht der Privatmann teilt seinen Wagen, sondern ein Unternehmen wie Teilautos aus Oelde stellen ihren Nutzern verschiedene Fahrzeuge für fast jeden Zweck zur Verfügung. Laut dem Bundesverband Carsharing (BCS) konkurrieren inzwischen rund 150 Anbieter in über 540 Städten. Bereits 1,3 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bei einem solchen Anbieter angemeldet. „Carsharing ist in den letzten Jahren rasant gewachsen“, sagt Udo Leweling ,Teilautos- Vertriebsleiter gegenüber dem OWL-Journal. Ein Ende des Wachstums sei noch nicht in Sicht.

Carsharing im Alltag

Wer kein Auto hat, vermisst es spätestens dann, wenn mal so richtig geschleppt werden muss. Martin Reichelt hatte bisher kein eigenes Auto. Wenn er Getränke kaufen wollte, war er an solchen Tagen immer aufgeschmissen. Inzwischen nutzt er kommerzielles Carsharing, um die Kisten nach Hause zu transportieren. Für Einkäufe bucht er sich regelmäßig einAuto. Den reserviert Reichelt online und holt ihn an einer Station in der Nähe seiner Wohnung ab. Mit seiner Kundenkarte öffnet er den reservierten Wagen und nimmt den Autoschlüssel aus dem Handschuhfach.Nachdem er seine Einkäufe nach Hause gebracht hat, muss er den Wagen an derselben Station wieder abstellen. Dieses stationsbasierte Carsharing-Modell ist momentan in Deutschland am weitesten verbreitet.

Versicherungsschutz fährt mit

Unfälle passieren auch mit dem Carsharing-Auto. Daher ist der Versicherungsschutz wichtig. Registrierte Nutzer sind normalerweise automatisch über den Anbieter versichert. Meist ist es ein Haftpflicht- und Vollkaskoschutz mit Selbstbeteiligung. Die Höhe der Selbstbeteiligung variiert je Anbieter oder Tarifmodell. Am besten schaut man vorher, welche Regelung einem am ehesten zusagt.

In den Städten Versmold, Oelde , Sendenhorst, Drensteinfurt, Albersloh und Unna kann man sich aktuell ein Fahrzeug über die Seite www.teileautos.de reservieren.

Kontakt:

Telefon: 02520 272 989 0

E-Mail: kontakt@teilautos.de

Webseite: www.teilautos.de