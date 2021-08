Mit Sauresani und Dr. Brumm auf großer Fahrt

Lippe. Am Sonntag, den 5. September, ist der Teddybärexpress der Landeseisenbahn Lippe wieder auf Tour. Das Besondere: jedes Kind bis zu einem Alter von acht Jahren, dass an diesem Tag einen Teddy oder ein Kuscheltier mit zur Fahrt bringt, fährt in Begleitung eines Erwachsenen (ein Erwachsener pro Kind, Erwachsene benötigen einen gültigen Fahrschein) kostenlos mit dem historischen Zug. Neben dem normalen Fahrtenproramm gibt es an diesem Tag weitere Highlights für die kleinen Gäste! Auf der Hinfahrt sorgt Jens Heuwinkel mit einem Sauresani Walking-Act für gute Laune. Im Kulturstellwerk Nordlippe in Farmbeck erreicht der Tag seinen Höhepunkt und Jens Heuwinkel wird die Geschichte „Dr. Brumm fährt Zug“ von Daniel Napp aus dem Thienemann-Esslinger Verlag im Europawaggon vorlesen.

Fahrplan & Programm

Passend zum Teddybärfahrtag können die Kinder wie Dr. Brumm in der Geschichte mit einer echten Diesellok fahren und so ganz in die Welt des bekannten Bären als Lokomotivführer eintauchen, wenn auch nur als Fahrgast. Ausführliche Informationen über die Region sowie zur Eisenbahngeschichte und -technik lassen die Fahrt auch für die kleinen Fahrgäste zu einem kurzweiligen Erlebnis werden und wenn das nicht spannend genug ist, wird Jens Heuwinkel mit seinen Walk-Acts die Wartezeit während der Fahrt bis zur Lesung verkürzen.

Abfahrt in Bösingfeld – Am Bahnhof 1, Extertal – ist um 10 und 13 Uhr, in Dörentrup – Am Thonwerk – geht es um 11:25 und 14:25 Uhr zurück. Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind Alverdissen, Barntrup, Bega und Farmbeck. Die Lesung wird um 11 und 14 Uhr in Farmbeck stattfinden. Den genauen Fahrplan finden Sie unter der Rubrik Betriebstage und im Ticket Shop auf der Seite der Landeseisenbahn.

Zusätzlich kann für die Zugfahrt am Vormittag ein Frühstück und für die Fahrt am Mittag ein Kaffeegedeck online dazu gebucht werden. Getränke können während der Fahrt beim Serviceteam erworben werden.

Familienfreundliche Preise

Das Tagesticket kostet 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder über acht Jahren und ist für Kinder bis zu acht Jahren mit einem Kuscheltier an diesem Tag kostenlos. Familien zahlen 40 Euro. Der Ticketverkauf ist ab sofort möglich und erfolgt über www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop/.

Wichtige Hygienehinweise

Es gelten die Bestimmungen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung der Corona-Schutzverordnung. In jedem Fall ist eine Teilnahme aktuell nur mit einem der folgenden Nachweise möglich: Negativer Corona-Test (offiziell, kein Selbsttest), vollständige Impfung oder eine Genesung von COVID-19 (<6 Monate). Eine Kontrolle erfolgt vor Fahrtantritt. Weitere Informationen finden Sie auf www.landeseisenbahn-lippe.de.