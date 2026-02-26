Tag des Laufens 3. Juni 2026

Gemeinsam mehr bewegen – macht unbedingt mit beim Tag des Laufens am 3. Juni

Paderborn. Nutze auch du als Veranstalter den jeweils am ersten Mittwoch im Juni weltweit stattfindenden Tag des Laufens. Desto mehr mitmachen, desto mehr wird der Zweck erreicht, Menschen für den Laufsport zu begeistern.

In diesem Jahr startet der von German Road Races (GRR) und dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) im Verbund mit laufen.de initiierte Tag des Laufens in dieser Form schon zum fünften Mal mit freundlicher Unterstützung der DATEV. Auch soll damit ein guter Zweck gefördert werden: Mit den Spenden der Teilnehmenden wird die Partnerorganisation Plan International Deutschlands Sportvereine, in deren Verantwortung das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen unterstützt wird, fördern. Die Beträge werden z.B. genutzt, um Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern zu finanzieren. Gemeinsam bewegen wir mehr!