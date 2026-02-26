Tag des Laufens 3. Juni 2026

Gemeinsam mehr bewegen – macht unbedingt mit beim Tag des Laufens am 3. Juni
Paderborn. Nutze auch du als Veranstalter den jeweils am ersten Mittwoch im Juni weltweit stattfindenden Tag des Laufens. Desto mehr mitmachen, desto mehr wird der Zweck erreicht, Menschen für den Laufsport zu begeistern.
In diesem Jahr startet der von German Road Races (GRR) und dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) im Verbund mit laufen.de initiierte Tag des Laufens in dieser Form schon zum fünften Mal mit freundlicher Unterstützung der DATEV. Auch soll damit ein guter Zweck gefördert werden: Mit den Spenden der Teilnehmenden wird die Partnerorganisation Plan International Deutschlands Sportvereine, in deren Verantwortung das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen unterstützt wird, fördern. Die Beträge werden z.B. genutzt, um Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern zu finanzieren. Gemeinsam bewegen wir mehr!
Lauf organisieren (https://lpy16.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBmneyrxxbZJzsyQ6r/4uGqo89PkDc1)– und mit Engagement 1000 Euro gewinnen!
Am Tag des Laufens sind alle willkommen, die das Laufen lieben – egal wie schnell oder langsam, lang oder kurz.Vereine, Running Crews, Lauftreffs, Laufveranstalter und alle, die gemeinsam etwas fürs Laufen und das gesunde Aufwachsen von Kindern tun wollen, sind herzlich eingeladen, am 3. Juni einen Lauf vor Ort zu organisieren, das Laufen zu feiern und Spenden zu sammeln. Wer am Tag des Laufens eine eigene Aktion auf die Beine stellen will, kann sie jetzt auf tagdeslaufens.de anmelden und erhält dann rechtzeitig zum Tag des Laufens kostenlos alle Materialien, die bei der Organisation helfen.
„gemeinsammehrbewegen-Preis“
Und das Beste: Alle Initiativen, die am Tag des Laufens eine Aktion veranstalten, sind eingeladen, sich für den #gemeinsammehrbewegen-Preis zu bewerben. Die Auszeichnung ist mit 1000 Euro dotiert und wird seit 2022 von laufen.de und dem #gemeinsammehrbewegen-Partner DATEV an Gruppen vergeben, die mit ihren Aktivitäten zeigen, wie Laufen das eigene Leben und das von anderen verbessert.
Du unterstützt mit deiner Laufgruppe Umweltprojekte? Ihr integriert Menschen mit Behinderungen oder anderen Benachteiligungen in den Sport? Engagiert euch sozial? Initiiert Spendenläufe? Oder macht etwas ganz anderes, um das eigene Leben oder das von anderen durchs Laufen besser zu machen? Dann präsentiere deine Initiative mit einer Aktion am Tag des Laufens, bewerbe dich um den #gemeinsammehrbewegen-Preis und wahre die Chance auf 1000 Euro für die Vereins- oder Gruppen-Kasse, die ihr natürlich auch gern für einen guten Zweck eurer Wahl spenden könnt!