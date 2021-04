Bielefeld. Straßensperrung: moBiel leitet Buslinien um Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr muss die Drögestraße von Dienstag, 6. April, bis voraussichtlich Freitag, 7. Mai, gesperrt werden. In diesem Zeitraum leitet moBiel die Buslinien 25, 26 und N2 um. Die Haltestelle Nordpark entfällt während der Sperrung in beiden Fahrtrichtungen, die Haltestelle Drögestraße in Richtung stadtauswärts. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Wittekindstraße oder die Ersatzhaltestelle in der Schloßhofstraße auf Höhe der Gustav- Freytag-Straße zu nutzen.