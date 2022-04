Statt echten Hasen – verschenk‘ doch lieber unser Fairtrade-Osterkörbchen

Vlotho ist seit 10 Jahren Fairtrade Stadt Aktion Osterkörbchen:

Schokohasen, Ostereier und andere österliche Süßigkeiten gehören zu Ostern einfach dazu. Was uns freut: Die Leckereien gibt es auch in „fair“.

Während die Schokohasen jedoch schnell von Kindern genascht werden, sind in den vergangenen Jahren etliche Kaninchen nach Ostern einfach ausgesetzt worden. Denn leider gelten die Nagetiere immer noch als beliebte Überraschung zu Ostern, vorwiegend für Kinder.

Doch leider folgt oft nach dem Spontankauf die Ernüchterung: Die Tierhaltung ist anspruchsvoll, mit Arbeit verbunden, zeitaufwändig und kostenintensiv. Und so schnell, wie sie gekauft wurden, landen viele der Langohren im Tierheim oder werden im schlimmsten Fall ausgesetzt, wie uns Nina Schneider, stellvertretende Tierheimleiterin vom Tierheim Eichenhof in Vlotho und Petra Jonas, Mitarbeiterin des Tierheims, beim Besuch im Vlothoer Tierheim Eichenhof berichten.

Mitmachen, gewinnen und faire Oster feiern!

Die Stadt Vlotho appelliert deshalb an alle verantwortungsbewussten Bürger*innen: Verschenkt keine Lebewesen an Feiertagen! Als Alternative laden wir alle Vlothoer*innen herzlich dazu ein, an unserem Ostergewinnspiel teilzunehmen und ein buntes, „fair gefülltes“ Osternest zu gewinnen. Denn die Stadt Vlotho trägt seit 10 Jahren den Titel Fairtrade-Stadt. Auf der Facebook-Seite der Stadt Vlotho gibt es aktuell ein Oster-Gewinnspiel dazu.

Fairtrade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentenorganisationen und verändert Handel(n) durch bessere Preise für Kleinbauernfamilien, sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen. Mit dem Kauf von Kakaoprodukten mit dem Fairtrade-Siegel und dem FairtradeKakaoprogramm-Siegel entscheiden Sie sich für höchste Qualität.

Hier leisten Sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauernfamilien in Entwicklungsländern und tragen zur Förderung des Umweltschutzes bei.

Die Stadt Vlotho wünscht ein frohes Osterfest!