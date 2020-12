Städtische Musikschule stellt auf Online-Betrieb um

Präsenzunterricht durch neue Verordnung des Kreises nicht möglich

Bad Oeynhausen. Die Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen stellt nahezu ihren kompletten Kursbetrieb auf Online-Unterricht um. „Lediglich die Ensembles können wir nicht auf diesem Weg erreichen“, sagt Musikschulleiterin Beate von Rüdiger. Die Musikschule Bad Oeynhausen sei die einzige, die diesen Schritt dank eines bereits vorliegenden Online-Konzepts kurzfristig umsetzen kann. „Die technische Anbindung unserer Schule konnten wir mit Hilfe der IT-Abteilung der Stadt Bad Oeynhausen für diese mittlerweile wichtige Unterrichtsform bereits im Sommer ausbauen“, erläutert von Rüdiger mit Blick auf die vielen Arbeitsstunden, die die Mitarbeiter der IT in ihrem Haus geleistet haben.

„Wir haben so die Möglichkeit, unseren Unterricht auch bis zum 22. Dezember durchgängig anzubieten, unabhängig von unterrichtsfreien Tagen in der Schule oder von weitergehenden Maßnahmen des Kreises oder des Landes hinsichtlich der Musikschulen.“ Der Kreis Minden-Lübbecke hatte am Donnerstag angesichts der kreisweit hohen Infektionszahlen im Wege einer Allgemeinverfügung unter anderem die Schließung der Musikschulen im Kreisgebiet verfügt.