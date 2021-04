Städtische Museen und Galerien auch über Ostern

Paderborn. Osterspaß trotz Corona: Über die Feiertage können Besucherinnen und Besucher die Dauer- und Sonderausstellungen der Städtischen Museen und Galerien in vollen Zügen genießen – ein guter Ausflugstipp bei dem angekündigten, wohl eher durchwachsenen Wetter. An Karsamstag (03.04.), Ostersonntag (04.04.) und -montag (05.04) sind die Museen von 10–18 Uhr geöffnet. Am Karfreitag (02.04.) bleiben die Häuser geschlossen. In allen Museen ist die Besucherzahl begrenzt. Man kann sich also sicher fühlen, muss seinen Besuch aber vorab telefonisch ankündigen. „Einchecken“ kann man mit dem PixelPass, der digitalen Gästeregistrierung für Kultur, Events und Gastronomie in Paderborn.

In den sechs Sonderausstellungen der Museen erwarten die Besucherinnen und Besucher vielfältige Einblicke in die unterschiedlichsten Themenwelten. In der Naturfoto-Ausstellung „Glanzlichter 2020“ im Naturkundemuseum werden die Siegerbilder des gleichnamigen Naturfoto-Wettbewerbs präsentiert. Die atemberaubenden Bilder spiegeln alle Ansätze der modernen Naturfotografie wieder und begeistern durch die große Bandbreite an Inhalten und ihre hohe Qualität. Das Naturkundemuseum zeigt außerdem die Sonderausstellung „Rotmilan-Land zum Leben“, welche fesselnde Einblicke in die Biologie dieses Greifvogels bietet. Und auch wer an Ostern statt Eiern einmal Hasen suchen will, sollte ins Naturmuseum kommen.

Im angrenzenden Kunstmuseum präsentiert die aktuelle Schau „Intermezzo#2-Künstlerinnen“ Werke von Künstlerinnen aus der Städtischen Sammlung und von Gastkünstlerinnen aus dem Paderborner Land. Die Ausstellung räumt Frauen den Stellenwert in der Kunst und -geschichte ein, der ihnen gebührt und macht ihr Wirken sichtbar – ein Schritt auf dem Weg zu einer Kunst, die jenseits von Geschlechterzuweisungen beurteilt wird.

In der Sammlung Nachtmann ist die Schau „Metamorphose – Glaskunst von Heiner Düsterhaus“ zu sehen. Obgleich Glas bereits ein Produkt einer Verwandlung ist – aus Sand und Asche wird ein harter und durchsichtiger Gegenstand – so trifft dies auf die gezeigten Objekte in vielschichtiger Weise zu. Ausgediente Flaschen und Gläser wurden verformt, bemalt und gebrannt. Sie verloren damit ihre alte Funktion und erscheinen nun in neuen Kontexten.

Gemälden aus der Sammlung Stiftung Fürstenberg Eggeringhausen, die die ganze Pracht von Kleidern und Uniformen aus dem Barockzeitalter zeigen, können im Residenzmuseum in der Ausstellung „Standesgemäß“ bewundert werden.

Das Stadtmuseum präsentiert neben der Dauerausstellung aktuell die Ausstellung „Die Weltenlauscher. Erfindungen und Denkapparate von Erwin Grosche“. Diese Schau zeigt Exponate, Requisiten, Texte, Filme und Bilder des emsigen Paderborner Schriftstellers und Erfinders. Da trifft sich der Tigerstuhl mit der Peter Sloterdijk Entspannungstasche, da helfen Windkarten beim Luftzufächeln und Entschleunigungstüten beim Abstoppen an steilen Hängen. Darüber hinaus ist die Fotoausstellung des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn „Links, zwo, drei, vier: Paderborn als Garnisonsstadt 1813 bis 1945“ zu sehen.

„Die Weltenlauscher“: Im Stadtmuseum Paderborn erwartet die Besucher*innen, neben der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte, die Ausstellung „Die Weltenlauscher“, die Exponate, Requisiten, Texte, Filme und Bilder des emsigen Paderborner Schriftstellers und Erfinders Erwin Grosche zeigt. Seine Erfindungen und Denkapparate, die der Paderborner Künstler in seinem fast 50jährigen Bühnenleben erfunden und erdacht hat, erfreuen große und kleine Menschenkinder (bis 2. Mai 2021); ebenso

Unter nachfolgenden Rufnummern ist eine vorherige Terminbuchung telefonisch beim jeweiligen Museum erforderlich:

Naturkundemuseum, Kunstmuseum, Sammlung Nachtmann: 05251 88-11052

Residenzmuseum: 05251 88-11065

Stadtmuseum: 05251 88-11247