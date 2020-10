Spurensuche rund um St. Margareta

Archäologen begleiteten die Umbauarbeiten von Kirchplatz und Pfarrgarten in Neuenkirchen

Neuenkirchen. 2019 kamen im Rahmen der Neugestaltung des Kirchplatzes von St. Margareta in Neuenkirchen (Kreis Gütersloh) menschliche Gebeine zum Vorschein. Archäologen unter Fachaufsicht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wurden zu den Baumaßnahmen hinzugezogen, und weitere Gebeine, aber auch Keramik und Bauteile des ehemaligen Kirchenbaus aus dem 19. Jahrhundert traten zutage. Die Stadt Rietberg und die katholische Kirchengemeinde St. Margareta werden die Toten im Nachgang zu einer öffentlichen Gedenkfeier an Allerheiligen (1.11.) erneut beisetzen.

Gestörte Ruhe

Bereits in den 1970er Jahren waren bei der Neugestaltung des Kirchplatzes, die tief in den Boden eingriff, zahlreiche noch intakte Gräber zerstört worden. Denn während der aktuellen Ausgrabung konnten die Experten beobachten, dass der Oberboden von den zurückliegenden Eingriffen stark zerwühlt war. Der Boden enthielt noch zahlreiche menschliche Gebeine, die sich nicht mehr in ihrer natürlichen Lage befanden. Eine große Menge Knochen lagerte zudem in zwei großen Sammelgruben. In den oberen Bereichen der Fläche konnten die Archäologinnen nur noch geringe Überreste zusammenhängender Bestattungen dokumentieren. Die vielen vereinzelten Knochen wurden jedoch für eine spätere Wiederbestattung sorgfältig gesammelt.

Die meisten Gebeine fanden die Wissenschaftler auf der Südseite der Kirche, aber auch im Osten und Norden traten noch etliche Reste von Gräbern zutage. Während die oberen Bodenbereiche stark gestört waren, konnte auf der Südseite der Kirche noch die unterste Gräberlage intakt im Sandboden erfasst werden. Sie zeichnete sich als dunkle Verfärbung im Sandboden ab und wurde nicht weiter ausgegraben, weil die erforderliche Bautiefe bereits erreicht worden war. „Als zu St. Margareta gehörige Befunde bleiben diese Gräber als ortsfestes Bodendenkmal so erhalten, wie man sie vor hunderten von Jahren angelegt hat“, erklärt LWL-Archäologin Dr. Julia Hallenkamp-Lumpe von der Außenstelle der LWL-Archäologie in Bielefeld.

Pietätvoller Umgang

2020 wurden die Baumaßnahmen im Pfarrgarten fortgesetzt und der Dorfgraben offengelegt. Die nachfolgenden Untersuchungen erbrachten keine weiteren Gräber oder Hinweise auf mittelalterliche Befunde im direkten Umfeld der Kirche, jedoch einen bisher unbekannten, flachen Graben, dessen Aufgabe über Keramikfunde in das 18. Jahrhundert datiert werden kann. Weitere Funde waren Überreste von Bauteilen der Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die nach einer Umbaumaßnahme in einem Erdhügel im Pfarrgarten erhalten geblieben sind. „Möglicherweise können diese baulichen Relikte bei der Neugestaltung des Umfeldes oder der Grablege für die Wiederbestattungen neue Verwendung finden“, sagt Andreas Sunder, Bürgermeister der Stadt Rietberg.

Nachdem die archäologischen Maßnahmen abgeschlossen sind, sollen die menschlichen Gebeine vom Kirchhof nun wieder beigesetzt werden. Unabhängig davon, aus welcher Zeit menschliche Knochen stammen, ist es den Archäologen wichtig, diese stets mit Respekt zu behandeln. Bei Gebeinen von christlichen Friedhöfen kommt es nach Abschluss der Untersuchungen daher und durch die Initiative der mit den Grabplätzen heute noch verbundenen Gemeinden oft zu Wiederbestattungen. Diese finden dann im Rahmen einer entsprechenden Zeremonie durch die Gemeinde statt.

Für die Toten von St. Margareta planen die Gemeinde Neuenkirchen und die Stadt Rietberg im Rahmen eines Gottesdienstes zu Allerheiligen am 1. November um 16 Uhr auf dem Friedhof in Neuenkirchen eine Gedenkfeier. Die Gebeine werden dann nachfolgend in einer eigens dafür hergerichteten großen Grabstätte beigesetzt und sollen einen Grabstein und eine Gedenktafel erhalten.