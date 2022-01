Spendenbereitschaft der Gäste trotz Corona ungebrochen: „Brotkörbchen“ sammelt über 7.000 Euro für soziale Projekte

Bielefeld. „Essen und Gutes tun“ – Unter diesem Motto hat das „Brotkörbchen“ der Bielefelder Bürgerstiftung von Mitte Oktober bis Ende November 2021 zusammen mit 17 Bielefelder Gastronomie-Betrieben Spenden für soziale Projekte gesammelt.

Die simple Idee: Die Gäste der Partner-Restaurants wurden um eine Spende für das dort kostenlos gereichte Brot gebeten. Im „realen“ Brotkörbchen befand sich ein ein kleiner Info-Flyer zur Aktion und eine wieder verschließbare Brot-Tüte, in die die Gäste ihre Spende hineinlegen konnten.

Michael Krapp, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung und für das Projekt verantwortlich: „Natürlich war und ist die Situation für die Gastronomie durch Corona extrem schwierig. Wir sind dankbar, dass sich unsere Partner*innen trotzdem im Herbst letzten Jahres sofort bereit erklärt haben, das BROTKÖRBCHEN zu unterstützen. Das erfreuliche Ergebnis zeigt, dass auch die Spendenbereitschaft der Gäste ungebrochen war: Rund 7.000 Euro hat das „Brotkörbchen 2021“ – in einem verkürzten Aktions-Zeitraum – eingesammelt! Wir danken allen Beteiligten für ihre großartige Unterstützung!“

Das ehrenamtliche Projektteam der Bürgerstiftung – Annette Meyer, Gerti Puhe und Petra Wecke – betreut die Betriebe. „Sie suchen die Restaurants auf, erläutern die Aktion, beantworten Fragen, verteilen die Materialien und sammeln regelmäßig die Spendentüten ein. Ohne die tatkräftige Unterstützung dieser Ehrenamtlichen wäre so eine Aktion nicht möglich“, so Susanne Eickelmann, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung.

Folgende Bielefelder Gastronomie-Betriebe beteiligten sich an der Spendenaktion:

50 Prozent der Spendengelder erhielt zunächst die Bielefelder Bahnhofsmission. Am Mittwoch, dem 19.01.2022, übergab Michael Krapp einen symbolischen Scheck an das Leitungsteam Josefine Stein und Martin Zawieracz. Diese waren überglücklich. Gerade in der kalten Jahreszeit werden vermehrt warme Bekleidung, Schuhe, etc. benötigt. Viele Besucher*innen kommen auf einen warmen Tee, eine kleine Mahlzeit oder einfach nur, um mit einem Menschen zu reden. In der Corona-Pandemie war lange Zeit noch nicht einmal das möglich.

„Mit der großzügigen Spende der Bürgerstiftung werden wir in den nächsten Monaten einige »Brotkörbchen« für unsere Gäste füllen können. Nach Weihnachten ist immer eine herausfordernde Zeit. Das Spendenaufkommen sinkt, aber die Kosten laufen weiter. Einen großen Teil unserer Lebensmittel erhalten wir von der Bielefelder Tafel. Dennoch gibt es einiges, was wir dazu kaufen müssen – und bei derzeit 80 bis 100 Gästen täglich kommt da ganz schön was zusammen. Zudem haben wir durch die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen erhebliche Zusatzkosten zu stemmen“, berichtet Josefine Stein.

Ihr Kollege Martin Zawieracz ergänzt: „Außerdem ist es uns ein wichtiges Anliegen, Besucher*innen, die sich in einer akuten Notlage befinden, bedarfsorientiert mit Sachmitteln zu unterstützen. In der Bahnhofsmission werden wir zwar mit vielen Bekleidungsspenden bedacht, aber leider ist nicht alles für die Bedürfnisse von wohnungslosen Menschen passend, zudem verfügen wir auch nur über wenig Lagermöglichkeiten. Darum werden wir einen Teil der Spende in den kalten Wintermonaten sicherlich auch für den Kauf von kurzfristig benötigten Sachmitteln verwenden“.

Die zweite Hälfte des Spenden-Erlöses wird für 1.-Hilfe-Kurse im BBS-eigenen Projekt SAFE KIDS verwenden. Das 3. Modul dieses erfolgreichen Projektes für die Sicherheit von Kindern wird zurzeit von der Bürgerstiftung entwickelt.

Die „BROTKÖRBCHEN“-Aktion soll auch Ende 2022 wieder stattfinden. Interessierte Gastronomiebetriebe können sich schon heute bei der Bielefelder Bürgerstiftung melden!

Bielefelder Bürgerstiftung Susanne Eickelmann (Geschäftsführung)