Sonderkontingent AstraZeneca für Über-60-Jährige

„Wir haben gemeinsam mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern am Mittwoch beraten wie wir das Sonderkontingent so schnell wie möglich an die Bürgerinnen und Bürger verteilen können. Das Land hat uns die Nachricht, dass wir 6.000 Dosen für die Über-60-jährigen Bürgerinnen und Bürger kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen, einige Stunden nach der Pressekonferenz von Minister Laumann mitgeteilt. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister haben sofort Kontakt zu der Ärzteschaft in ihren Kommunen aufgenommen, die eine dezentrale Verteilung ebenfalls begrüßten. Wir haben die rund 6.000 Dosen des Landes aufgestockt mit weiteren Dosen AstraZeneca, die auf Grund des abrupten Impfstopps nicht wie geplant verimpft werden konnten. Trotzdem war uns allen klar: Bei über 77.000 Impfberechtigte wird Angesicht der zur Verfügung stehenden Impfmenge die Enttäuschung bei vielen groß sein wird. Hier wurden vom Land Hoffnungen geweckt, die so – egal über welches System die Impfdosen verteilt werden – nicht erfüllbar sind.

Hinter unserer gemeinsamen Entscheidung stehe ich. In jeder Stadt und Gemeinde haben Ärztinnen und Ärzte zugegriffen und machen mit, der Impfstoff ist am Sonntag im Kreis Paderborn angekommen und zeitnah von den Städten und Gemeinden abgeholt worden. Das Impfen in den Hauspraxen hat bereits begonnen. Im MZG in Bad Lippspringe werden Dienstag und Mittwoch bereits alle Dosen verimpft. Weitere Bürgerinnen und Bürger werden den ersehnten Anruf von ihrem Hausarzt oder seiner Vertretung in den nächsten Tagen bekommen. Wir wollten für unsere Bürgerinnen und Bürger Schnelligkeit und eine möglichst gerechte und sichere Verteilung. Genau das haben wir erreicht. Szenen, wie sie in anderen Kreisen und kreisfreien Städten passiert sind, wo die Polizei Warteschlangen auflösen musste, Impftermine abgebrochen wurden, gibt es bei uns nicht.

Die Impfdosen wurden nach Einwohnerzahl auf die Städte und Gemeinden verteilt. In jedem Ort hatten die Bürgerinnen und Bürger damit dieselbe Chance einen Termin zu bekommen! Im Kreis Paderborn galt nicht allein das „Windhundprinzip“ des Schnellsten und Stärksten – sprich: der Bürger, der eine große Familie hat, die alle gleichzeitig für ihn bei der 116 117 anriefen, während Bürgerinnen und Bürger ohne Familie weniger Chancen haben. Gelebte Solidarität und Zusammenhalt, auf die wir im Kreis Paderborn zu Recht stolz sind, heißt auch, dass in allen Städte und Gemeinden die Bürgerinnen und Bürger die gleiche Chance haben!