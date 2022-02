Seidensticker-Gruppe unterstützt Klimaschutzprojekt der Bielefelder Bürgerstiftung

Die Bielefelder Seidensticker-Gruppe will das eigene Nachhaltigkeitsengagement stärker in der Region fokussieren und fördert in diesem Zusammenhang lokale Projekte.

Bielefeld. Ein Scheck in Höhe von 1.400 Euro wurde nun an die Bielefelder Bürgerstiftung für das Projekt „Energie-Parcours“ übergeben. Dieser Parcours ist das Startprojekt zu den Themen „Klima, Natur, Umwelt“ und läuft seit dem 1. Schulhalbjahr 2021/22 an 6 Bielefelder Grundschulen.

Nicole Seidensticker-Delius, Geschäftsführerin Seidensticker-Group erläutert: „Auf einer BBS-Veranstaltung im November 2021 wurde der „Energie-Parcours“ von BBS Projektleiterin Jutta Schattmann vorgestellt – und hat mich total überzeugt! Im Herbst 2021 ist die Bielefelder Bürgerstiftung mit dem „Energie-Parcours“ in sechs Bielefelder Grundschulen gestartet. In diesem Projekt können Kinder die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit spielerisch und alltagsbezogen erforschen.“

Jutta Schattmann, Projektleiterin: „Mit der Experimentierbox lernen die Kinder u. a. endliche von unbegrenzten erneuerbaren Energieträgern zu unterscheiden, Experimente zu Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft durchzuführen und auch die Bedeutung von Energiesparmaßnahmen kennen. Die Boxen enthalten Material zum Experimentieren für Kinder und ein eigenes Forscherheft. Eine ausführliche Lehrerhandreichung steht ebenfalls zur Verfügung. Der Einsatz der Boxen ist zeitlich flexibel und kann im Rahmen eines Projekttages oder einer Projektwoche erfolgen. Das Thema kann aber auch über ein komplettes Schuljahr verteilt behandelt werden.“

Susanne Eickelmann, Geschäftsführerin der Bielefelder Bürgerstiftung, freut sich über die großzügige Spende der Firma Seidensticker: „Wir möchten das Projekt auf weitere Bielefelder Schulen ausdehnen, es gibt bereits Interessenten. Mit der Spende können wir weitere Experimentierboxen anschaffen – das ist phantastisch und wir danken der Firma Seidensticker ganz herzlich für das tolle Engagement!“.