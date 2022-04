Sechste Trainingswanderung in Büren

Büren. Die sechste Trainingswanderung startet zur Vorbereitung auf den Bürener Wandertag am Sonntag, 24. April, um 9:00 Uhr in Büren an der Stadthalle, Fürstenberger Straße 1a. Der erfahrene Wanderführer Karl Drees lädt zum Mitwandern ein. Er hat eine Strecke von ca. 21 Kilometern vorbereitet. Es wird mit moderatem bis mittlerem Tempo ungefähr 4,5 Stunden gewandert. Festes und eingelaufenes Schuhwerk sowie Rucksackverpflegung wird empfohlen. Wanderfreundinnen und Wanderfreunde sind herzlich willkommen.