Schwimmlernoffensive in den Sommerferien

Das Bäderteam der Stadt Büren hat dazu ein zweistufiges Kursprogramm erarbeitet, um nachhaltig und kontinuierlich den Schwimmlernbedarf bei Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet zu decken und damit pandemiebedingten Defiziten entgegenzuwirken. Die erste Stufe der Schwimmlernoffensive ist für Schwimmer mit Seepferdchen und bietet in insgesamt zwölf Kursen 120 Kindern in den Sommerferien die Möglichkeit, einen Vertiefungskurs im Freibad Harth zu absolvieren. Hiermit soll die Schwimmfähigkeit weiter ausgebaut und verfestigt werden.

Die Kurse finden von montags bis freitags in jeweils zwei Zeitblöcken statt: Der erste Kurs findet von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr statt, der zweite Kurs von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“. Die Kosten liegen bei 35 € pro Kind und Kurs (inkl. Eintritt in das Freibad) und sind vorab zu überweisen. Die Teilnehmerbegrenzung liegt bei 10 Kindern pro Kurs. Eine digitale Anmeldemöglichkeit zum Schwimmkurs in den Sommerferien steht ab sofort auf der Internetseite der Stadt Büren zur Verfügung.

Die zweite Stufe für Nichtschwimmer, Kindern ab 6 Jahren, findet dann im Bürener Hallenbad statt. Dieses wird extra drei Wochen früher als geplant nur für diese Teilnehmergruppe voraussichtlich am 13. September geöffnet – ohne öffentlichen Badebetrieb. Das bildet dann eine weitere Möglichkeit, an einem Schwimmkurs teilzunehmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 7 Jahren werden bei der Anmeldung bevorzugt berücksichtigt. Hierzu wird es noch rechtzeitig weitere Informationen geben.

Als familienfreundliche Kommune ist es der Stadt Büren wichtig, Familien in dieser Zeit zu unterstützen, so das einstimmige Votum aller Fraktionen im Stadtrat Büren. Dazu wurde ebenfalls auf Antrag aller im Rat vertretenen Fraktionen ein zeitlich auf zwei Jahre befristetes Schwimm-Lern-Angebot mit reduzierten Kosten geschaffen. Nach erfolgreicher und bestätigter Teilnahme eines Kurses ist dieser mit 50 % erstattungsfähig. Die Erstattung erfolgt nach Vorlage der Teilnahmebestätigung bei der Stadtverwaltung.