Schleifarbeiten an den Gleisen der Linie 2

Bielefeld. Von Donnerstag, 18. März bis voraussichtlich Montag, 22. März werden jeweils von 0 bis 6 Uhr Schleifarbeiten an den Gleisen der Stadtbahn-Linie 2 durchgeführt. Betroffen ist der Gleisabschnitt zwischen den Haltestellen Milse und Schüco in beiden Fahrtrichtungen. Die Arbeiten dienen dazu, den Geräuschpegel zu senken, wenn Stadtbahnen zukünftig diesen Streckenabschnitt passieren. Ein Schienenschleifwagen arbeitet die Strecke dabei Stück für Stück ab. Um den Stadtbahnverkehr nicht zu beeinträchtigen, werden die Schleifarbeiten in den Nachtstunden vorgenommen. moBiel kann Beeinträchtigungen durch Lärm deshalb nicht ausschließen.