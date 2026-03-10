Straußenhof Daniel startet am 8. März in die Saison

Beim kleinen Hoffest erwarten die Gäste Führungen bei Straußen und Alpakas, frühlingshafte Angebote im Hofladen sowie Speisen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen.

Delbrück / Westenholz. Straußenhof Daniel startet am Sonntag, 8. März 2026, mit einem kleinen Hoffest in die neue Saison. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Führungen bei den Straußen und Alpakas freuen, die um 12, 14 und 16 Uhr stattfinden.

Auf dem Straußenhof Daniel gibt es außerdem handgemachte Keramik, Frühlingsdeko, eine Hepp-Probieraktion sowie Hakaprodukte. Für das leibliche Wohl ist mit Waffeln, Kaffee, Getränken und einem kleinen Imbiss zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.

Der Hofladen ist regulär freitags und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, weitere Termine sind nach Absprache möglich. Die Familie Daniel freut sich auf zahlreiche Gäste.