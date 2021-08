Rödinghausen stimmt sich mit Kreis und Kommunen zum Förderpaket „Lüftungsprogramm für Schulen und Kitas“ ab

Alle Klassenräume können über die Fenster ausreichend belüftet werden.

Gemeinsam mit dem Kreis Herford und den anderen Kommunen hat sich die Gemeinde Rödinghausen auf das weitere Vorgehen mit dem Förderpaket „Lüftungsprogramm für Schulen und Kitas“ geeinigt.

Im Zuge dessen haben Fachleute des Geschäftsbereichs 3 alle Klassenräume in der Gesamtschule und in unseren beiden Grundschulen Schulen überprüft. Die Rödinghauser Kitas fallen in die Zuständigkeit der verschiedenen Träger. Alle betroffenen Räume haben zu öffnende Fenster und können ausreichend gelüftet werden. Dadurch ist weder eine Förderung möglich, noch ist eine zusätzliche technische Belüftung notwendig.