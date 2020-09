Riesel wird 1100 Jahre alt

Kreis Höxter. Mit einem feierlichen Dankgottesdienst beging die Ortschaft Diesel ihr 1100. Bestehen an der St. Marien Kapelle. Eigentlich sollte dieser Tag in die Dorfgeschichte eingehen und gebührend gefeiert werden, doch leider konnten die geplanten und teilweise schon vorbereiteten Festlichkeiten zum Dorfjubiläum wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Zahlreiche Fahnen der verschiedenen Rieseler Vereine wehten rund um den festlich geschmückten Altar.

Der Messe an der malerischen Kapelle wohne auch Weihbischof Matthias König bei. Er sagte: “Wir Menschen brauchen den persönlichen Kontakt zueinander und das Zusammenkommen“, er betonte, wie wichtig die Gemeinschaft in der Coronakrise sei. Die Kirche stelle den Mittelpunkt der Ortschaft Riesel dar. „Hier finden wir die Kraft, die wir für unseren Alltag brauchen“, so König weiter.