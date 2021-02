Wohnprojekt „Anders alt werden“ Gütersloh sucht Mitwirkende

Gütersloh. Das Wohnprojekt „Anders alt werden“ Gütersloh als eins von sieben ausgewählten REGIONALE-Projektideen mit beispielhaften Lösungsansätzen für die Zukunft des Wohnens aus ganz OstWestfalenLippe sucht weitere Mitwirkende.

Gemeinschaftliche Wohnformen sind für zahlreiche Menschen in OstWestfalenLippe ein Thema. Zur Umgestaltung eines zentral gelegenen Häuserblocks in Gütersloh haben sich mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer entlang des Karree Berliner Straße, Kaiserstraße, Carl-Miele-Straße und Lothringer Straße zusammengeschlossen. Jeder soll selbstbestimmt und in einer individuellen Wohnung leben. Neue Gebäude mit 15 oder mehr Wohnungen ergänzen den Bestand. Obere Etagen sind ideal für Familien mit Kindern. Nach Möglichkeit unterstützen sich die unterschiedlichen Generationen und nutzen gemeinschaftliche Einrichtungen.

Insgesamt sollen 40 bis 50 Wohnungen saniert oder neugebaut werden. Ein Kindergarten und ein Begegnungszentrum ergänzen das Mehrgenerationen-Wohnen. Für die Mitgestaltung des Wohnprojekts werden weitere interessierte und engagierte Menschen jeden Alters und Einkommensgruppe sowie Investoren für die geplanten Neubauten gesucht.

Kontakt und Rückfragen bitte direkt an: Frau und Herr Brockbals, Verein LebensArt e.V. “Anders Alt werden”, Telefon: 05241 – 222 743, E-Mail: sibylle@brockbals.de.

OstWestfalenLippe richtet das NRW-Strukturentwicklungsprogramm REGIONALE 2022 unter der Überschrift „UrbanLand“ aus. Ziel ist es, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land über innovative und modellhafte Projekte zu stärken. Sie geben Antworten auf die Frage, wie wir in Zukunft leben, wohnen, arbeiten, uns fortbewegen und unsere Freizeit gestalten wollen. Um die Qualität der Projekte zu gewährleisten, durchlaufen potenzielle REGIONALE-Projekte für OstWestfalenLippe ein dreistufiges Auswahl- und Qualifizierungsverfahren vom C-Status über den B-Status bis zum A-Status. Erst anschließend wird aus den Ideen ein REGIONALE 2022-Projekt. Im Präsentationsjahr 2022 werden erste Ergebnisse sichtbar. Informationen: urbanland-owl.de.