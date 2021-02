Räumdienste in Vlotho seit Sonntagmorgen fast durchgehend im Einsatz

Vlotho. Seit den Nachtstunden am Sonntag sind die Straßenverhältnisse in Vlotho aufgrund der Wetterlage extrem schwierig. Der städtische Bauhof sowie drei weitere beauftragte Privatunternehmen sind seitdem unermüdlich im Einsatz.

„Alle Beteiligten geben ihr Bestes. Die Mitarbeiter*innen können jedoch nicht überall gleichzeitig sein. Mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 12 Mitarbeiter*innen ist der Bauhof im Winterdienst unterwegs. Bereits Ende der Woche hat sich der Bauhof auf die angekündigte Wetterlage vorbereitet und sämtliche Fahrzeuge entsprechend ausgerüstet. Aber der starke Schneefall am Sonntag sowie die starken Windböen haben bereits geräumte Straßen nach kürzester Zeit wieder unpassierbar gemacht. Der Räumdienst unterliegt einer Priorisierung, so dass zunächst vorrangig die Hauptverkehrsstraßen und andere neuralgische Abschnitte bedient werden. Diese Wetterlage ist eine große Herausforderung für uns alle und kann nur mit vollem Einsatz bewältigt werden“, so Christian Hohmeier, Fachdienstleiter der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe.

„Wir können die Ungeduld unserer Bürger*innen, die zur Arbeit gehen müssen oder andere wichtige Angelegenheiten zu erledigen haben, verstehen. Doch bitten wir um Verständnis, dass nach und nach sämtliche Straßenzüge einmal geräumt sein werden. Diese Wetterlage ist so extrem, dass nur von Stunde zu Stunde geplant werden kann“, heißt es vom städtischen Bauhof.