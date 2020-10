Radboxen für Güterslohs Fahrradfahrer

Gütersloh. Vier farbenfrohe Radboxen sind das Ergebnis eines EFRE-Förderprojektes, bei dem insbesondere die Erweiterung der Innenstadt um attraktive Angebote für Radfahrer und Radtouristen im Fokus stand. Mit Unterstützung der Weberei hat die Gütersloh Marketing sich um die Weiterführung des Projektes, das ursprünglich 2012 endete, bemüht und die Idee erneut aufleben lassen.

Im Rahmen des Street Art Tages der Aktionsreihe „Sommer in der Stadt“ am 21. August haben die Graffiti-Künstler Nils Neumeyer und Fabian Kusch den grauen Boxen aus Sichtbeton zunächst einen neuen Anstrich verpasst. Zahlreiche Passanten beobachteten die Sprayer bei ihrem Werk. Der neue farbliche Touch der städtischen Fahrradboxen erinnert an die vier Jahreszeiten, die in den letzten Jahren immer mehr Kopf stehen. Mit ihrem Street Art Style fügen sie sich nun wunderbar ein in das Ambiente der Weberei, auf deren Gelände sie ihre neue Heimat gefunden haben.

Radfahrer und -touristen, die entlang des Wassererlebnispfades in die Stadt radeln oder aber über den Ems Radweg und die städtischen Fahrradwege in den Park an der Weberei gelangen, können dort von heute an die insgesamt vier abschließbaren Stellplätze nutzen, um ihre Räder wetter- und diebstahlgeschützt für den Zeitraum ihres Besuchs in der Stadt oder während des Kulturprogramms in der Weberei unterzubringen. Ein eigenes Schloss ist erforderlich. Die Nutzung der Fahrradboxen ist und bleibt dafür kostenlos. In den Niederlanden ist das Prinzip der stabilen Boxen schon seit Jahren bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Weberei, als Bürger- und Kulturzentrum der Stadt mit einem bunten Programm an Kunst, Kultur und Kommunikation ein zentraler Anlaufpunkt für Gütersloher und Besucher von außerhalb, hofft, dass die Bürger und Radtouristen gern auf das Angebot zurückgreifen werden. Auch die Gütersloh Marketing freut sich, in Kooperation mit der Weberei einen zentralen Bestimmungsort für die Boxen gefunden zu haben und damit einen Mehrwert und Beitrag für eine zunehmend fahrradfreundlichere Stadt zu leisten.