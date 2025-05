Auch in diesem Jahr verwandelt sich die gesamte LENKWERK Quartier in eine beeindruckende Bühne für sportliche Klassiker, exklusive Neuheiten, automobile Raritäten und außergewöhnliche Highlights. Einen besonderen Beitrag kommt in diesem Jahr von GT Sport & Classic, die eine Auswahl außergewöhnlicher Porsche-Modelle präsentieren: Darunter das extrem seltene 991 Club Coupe, eines von nur 13 weltweit gebauten Exemplaren, ein 993 Carrera RS aus erster Hand mit 300 PS sowie ein 911 SC Cabriolet von 1983 mit Matching Numbers und 204 PS – alle Modelle verkörpern fahrbare Porsche-Geschichte.

Eine weitere Rarität ist ein Porsche 356 SC von 1964. Als leistungsstärkster Vertreter der letzten 356-Baureihe steht er für klassische Porsche-Technik, charakterstarkes Design und echten Sammlerwert. Auch das Porsche Zentrum Bielefeld ist mit einer starken Präsenz auf dem Außengelände vertreten und sorgt für ein echtes Markenerlebnis.

Im Mittelpunkt stehen die markanten Carrera-Container, die Macan-Modelle in Sonder- und Exklusivfarben sowie die Präsentation des neuen 911 GT3 Touring – ein Modell, das 2025 erstmals ausgeliefert wird. Ergänzt wird der Auftritt durch einen Rentalbereich.

Auch lohnt sich ein Besuch der Ausstellungshalle: Dort erwartet die Gäste nicht nur offizielles Porsche Merchandise, sondern auch Porsche-inspirierte Mode von 9ELVN.

Außerdem können Besucher Fotobände von Rene Staud erwerben – dem renommierten Fotografen hinter einigen der ikonischsten Porsche-Aufnahmen weltweit. Seine Werke sind in gedruckter Form erhältlich.

Wie immer gilt: Wer mit dem eigenen Porsche anreist, darf – sofern Platz vorhanden – sein Fahrzeug im LENKWERK Quartier präsentieren.

Jedes ankommende Fahrzeug wird live moderiert, und Fahrerinnen und Fahrer erhalten einen der begehrten LENKWERK-Porsche Day Aufkleber.

Für das leibliche Wohl sorgt die KOCHEREI: Von 10:00 bis 13:00 Uhr gibt es ein entspanntes Frühstück, ab 12:00 bis 15:30 Uhr wird ein Mittagstisch mit Klassikern von Salat bis Pizza & Pasta angeboten. Zudem erwarten die Besucherinnen und Besucher Kaltgetränke, Kaffeespezialitäten sowie süße und herzhafte Snacks und Leckereien auf dem Außengelände.