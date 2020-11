Parkillumination bei freiem Eintritt

Paderborn . Ausgefallene Weihnachtsmärkte, geschlossene Kulturbetriebe und Gastronomien, Gottesdienste, hauptsächlich im Freien und an Weihnachtsfeiern im Kollegen- und Freundeskreis ist nicht zu denken. Aufgrund der drastisch gestiegenen Fallzahlen und der damit einhergehenden Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung sind die zuvor genannten Zustände traurige Realität geworden. Die Weihnachtszeit ist traditionell eine Zeit der Besinnlichkeit und Nächstenliebe. Doch wie soll dies auf Distanz und oftmals unter erschwerten Bedingungen möglich sein?

Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Paderborn in dieser dunklen Zeit ein kleines Licht der Hoffnung an die Hand zu geben und sie zu animieren, in ihrem gewohnten Familienkreis den Schritt an die frische, winterliche Luft zu wagen, wird die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft den Neuhäuser Schlosspark für die Zeit zwischen dem 1. und 4. Advent in eine kunstvolle Lichtinstallation verwandeln.

Gebäude, Bäume und ganze Geländebereiche werden, dank der Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold und der Stadtwerke Paderborn, täglich ab 17 Uhr mit entsprechenden Lichtquellen in Szene gesetzt und laden so zu einem abendlichen Spaziergang durch den Park ein. Auch der beliebte Weihnachtsstern, welcher sonst den Weihnachtszauber im Marstall krönt, wird seinen Platz inmitten des Lichtermeers finden. „Leider konnten wir in diesem Jahr unseren gewohnten SchlossSommer sowie den Weihnachtszauber bei uns im Schlosspark nicht durchführen. Uns war es dennoch wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern und den Firmen, die wir sonst für die anderen Veranstaltungen im Jahr buchen, einen Auftrag erteilen zu können,“ berichtet Christian Stork, Geschäftsführer der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft. Das Konzept für die Illumination ist durch dir Paderborner Firmen Lean Pro umgesetzt worden. An allen vier Adventssonntagen finden jeweils um 17 Uhr 20-minütige Freiluftgottesdienste der örtlichen Kirchengemeinden am Brunnentheater im Schlosspark statt, die bei jedem Wetter gefeiert werden.