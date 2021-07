Parken mit dem Smartphone in Herford

Herford. Autofahrerinnen und Autofahrer können in Herford ihre Parkscheine ab sofort auf allen öffentlichen Parkplätzen auch mit dem Smartphone lösen. Die App „Parkster“ ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Pkw-Fahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein.

Klarer Pluspunkt des digitalen Parkscheins gegenüber seinem gedruckten Kollegen: Die Höchstparkdauer kann mit dem Handy verlängert werden. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten, wenn er oder sie im Café noch bleiben möchte oder es im Wartezimmer länger dauert. Wer früher zum Fahrzeug zurückkehrt, beendet den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren.

In Herford gibt es auch die klassische „Brötchentaste“ in der App: Autofahrerinnen und Autofahrer können für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 20 Minuten lösen.

Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Die Kundinnen und Kunden erhalten hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert die Parkvorgänge auflistet. Die Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer können festlegen, ob sie die Rechnung per Mail (kostenfrei, voreingestellt) oder per Post (2,99 € inkl. MwSt. pro Rechnung) erhalten wollen.

Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist.