Osterzeit im Zug – Bahn frei für den Osterhasenexpress der Landeseisenbahn Lippe

Nordlippe. Am Ostersonntag (17.04.2022) und Ostermontag (18.04.2022) ist es wieder soweit und der Osterhasenexpress der Landeseisenbahn Lippe verkehrt zwischen Bösingfeld und Alverdissen. Zu Ostern verreisen und doch in der Heimat bleiben, oder statt dem traditionellen Osterspaziergang eine Osterfahrt mit einer historischen Museumseisenbahn unternehmen – der Osterhasenexpress macht es möglich und ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Die ca. 70-minütige Fahrt beginnt jeweils um 14:00 und 16:00 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld und startet seine Reise von dort aus in Richtung Alverdissen. Während der Fahrt mit der Elektrobahn bekommt jeder Fahrgast von unserem Serviceteam ein Stück Kuchen und ein Heißgetränk (Kinder ein Erfrischungsgetränk) am Platz serviert. Weitere Speisen und Getränke werden an der Theke im Speisewagen angeboten.